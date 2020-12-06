صور.. القصة الكاملة لجبل قنا المسحور.. طبق طائر وانبعاث أنوار ليلا

قمة جبلية مسطحة في جبال مراكز دشنا الشرقية، بها قبور منبوشة ترجع إلى العصر الروماني كما هو مدون لدى الآثار، يطلق عليها كولة "أبوليلة"، ويطلق عليه الجبل المسحور لما يحمله من قصص وحواديت أشبه بالسحر يتناقلها جيل بعد جيل من وجود طبق طائر يأتي كل 40 سنة، وأنها تضيء ليلا وأحجار بلورية وأحجار ضخمة جزموا أن السحرة استقلوها إلى دولة المغرب.

انتقلت "الوطن" إلى أهالي نجع العرب بقرية أبودياب شرق جنوب مركز دشنا بمحافظة قنا، وتجولنا في الجبل المسحور، وتحدثوا عن تلك القصص والحكايات.

يقول عواد محمد، أحد أبناء المنطقة، إن هذا المنطقة يشع منها نور شديد ليلا وخاصة في الظلام الدامس مع غياب ضوء القمر، الكل يشاهد ذلك، مؤكدًا أنها أرض مبروكة، ويضيف أن أجداده قصوا لهم أن هناك طبقا طائرا سقط في أربعينيات القرن الماضي وأنزل أشخاصا وبعدها استعادهم مرة أخرى وذلك بعد حدوث اشتباكات معهم، واختفوا في لمح البصر.

وأضاف في حديثه لـ"الوطن"، أن المنطقة يزورها العشرات من النساء والمرضى في أيام معينة للتبرك بتلك الكولة المبروكة وللشفاء من الأمراض وللإنجاب والذي أصابه السحر يتقلب بين أحجار هذا الجبل، والكثير من المواطنين يؤمنون بهذا.

وعن الأحجار التي عثر عليها، قال "عواد" صاحب الـ 55 عامًا، إن عثر عليها خلال تجوله في تلك المنطقة، وهي عبارة عن أحجار بلورية شفافة، موضحًا أنها هي التي تحل البركة في تلك التلة الكبيرة وتضيء الموقع ليلا، مردفاً أن هذه الأحجار قد تكون سقطت من السماء أو جلبها الطبق الطائر.

ويقول صدام أبو غالي، أحد أبناء القرية، كان يوجد فوق التلة أحجار كبيرة عددها 7 يزن كل منها من 8 إلى 10 أطنان، جاء سحرة من المغرب في المنطقة وكانوا يضربون عليها بعصا قد تكون سحرية ضربتين ويستقلونها وينقلوها إلى بلادهم وفعلوا ذلك ليس في كولة "أبوليلة فقط" بل على امتداد الجبل الشرقي من ننجع حمادي حتى قري مركز قنا جنوباً.

و قال أيمن السلحدار، إن الحجر الشفاف المعثور عليه من قبل ابن عمه غير طبيعي، حيث إنه يتميز بلون شفاف وحجم وشكل غير مألوف فضلا عن أوضاع غريبة صاحبت ظهور الحجر، وأن بعض الروايات تشير إلى أنه من الفضاء، ولكن تأكدنا بعدها إن هذه الأحجار موجودة على أطراف جبال منطقة جدة بالمملكة العربية السعودية.

و تابع السلحدار: تواصلت مع تاجر ألماظ، للإفادة عن طبيعة الحجر، وأكد لي بأن الحجر طبيعي وليس من الزجاج ولم يمر على أي ماكينة خاصة بالأحجار الكريمة أو الزجاج، وهو ما تأكدنا منه عند تمرير الحجر بالماكينة التي لم تستطع كسر أي جزء منه.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى محمود إسماعيل، خبير استشاري في العلوم الجيولوجية بجامعة جنوب الوادي، إن منطقة كولة أبوليلة الواقعة شرق مدينة دشنا، بمحافظة قنا، عبارة عن جبل من الأحجار الجيرية والطفلات، فضلاً عن بعض الأحجار الصغيرة، ويتراوح عمرها ما بين عصري البلاروسين حتى الأيوسين، وأن ما تم تداوله عن أطباق طائرة هو ادعاءات لا أساس لها من الصحة وخرافة.

وأضاف إسماعيل، من مشاهدتي للحجر الذي تحدث عنه الفيديو أنه قد يكون من الأحجار الكريمة، أو كوارتز دخلت عليه أكاسيد حديد، وفي هذه الحالة نقول عليه نصف كريم، وهي عادة ما تعطي هذا اللون الشفاف، لكن في النهاية لا نحكم علي الحجر إلا بعد تحليله داخل المعمل، مع ربط ذلك بتجاربنا وخبراتنا المعملية، وأنه لا يوجد حجر بلوري يضيء ليلا.