التنسيق الحضاري: مخطط لإعادة القاهرة الخديوية إلى رونقها من جديد

أكد المهندس محمد أبوسعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أن استجابة الشعب وتفاعلهم وإعجابهم بمنظومة التطوير التي طرأت على ميدان التحرير، جعلتهم يفكرون في تعميم التجربة على ميادين أخرى في وسط البلد، موضحًا: "بدأنا بميدان مصطفى كامل، ثم ميدان طلعت حرب مرورًا بشارع قصر النيل، إلى أن نصل إلى ميدان الأوبرا وميدان العتبة".

وأضاف "أبوسعدة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك مخططا بإعادة رونق القاهرة الخديوية، لافتا إلى أن معظم المباني الموجودة بها مسجلة طراز معماري متميز، وتمثل حقب تاريخية وطرز معمارية يجب الحفاظ عليها.

وتابع رئيس جهاز التنسيق الحضاري: "بدأنا بالتعاون بين الجهاز مع وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة ووزارة الآثار والعديد من الجهات، في إزالة المخالفات وكل التشوهات التي تغطي واجهات المباني، من يفط وتعديات على بعض الفراغات في الوجهات الخاصة بتلك المباني، مع استعادة كل ما فقد بعوامل الزمن من زخارف، كما أنشأنا قاعدة بيانات لكل هذه المباني لدينا ووضعنا لها أرشيف لهذه المباني وكيف كانت مفرداتها المعمارية".

وأشار إلى أن الجزء الآخر الهام في إعادة رونق القاهرة الخديوية، كان المحال التجارية، فبعد أن انفصل شكلها في الفترة الأخيرة عن طابع وشكل المبني التاريخية التي تعلوها، صدرت عدة قرارت لمعالجة هذا الأمر، كان من أهمها إلغاء بروز كل محلات وسط البلد، والإجبار على إزالة كل ما كان مضاف على وجهات المحلات.

وأوضح رئيس جهاز التنسيق الحضاري أنه حتى كان يتم ذلك كان لا بد أن يكون هناك تعاون بيننا وبين أصحاب المحلات، للحصول على حركة تجارية وسياحية أفضل بمنطقة وسط البلد.