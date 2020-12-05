7 ساعات تحقيق ومواجهة بالتحريات: ترحيل السويركي للسجن لقضاء مدة الحبس

قالت مصادر مطلعة إن الأجهزة الأمنية رحلت رجل الأعمال رجب السيد السويركي صاحب محلات التوحيد والنور، إلى السجن، تنفيذا لقرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها.

وأوضحت المصادر أن التحقيق مع السويركي، استمر لـ7 ساعات كاملة، عقب القبض عليه مشيرا إلى الحصول على إذن قضائي بضبطه وإحضاره، ثم توجهت قوة أمنية إلى مقر إقامته بمحافظة الجيزة، وجرى القبض عليه.

وواجهت جهات التحقيق، المتهم، بالتحريات التي حاول إنكارها، والتي تمحورت حول رصد تمويله لجماعة الإخوان الإرهابية منذ عدة سنوات، وقبل وصولهم للحكم، وتمويل أنشطة وفعاليات للجماعة، وضخ أموال في حسابات قيادات بها، ثم تقديم مساعدات عينية، وإخفاء أموال واستثمارها في أنشطته التجارية.

كما جرت مواجهته بالأدلة التي تضمنتها التحريات، بالإضافة إلى سماع أقواله حول قائمة الأدلة الت يتثبت الاتهامات والتي تتضمن الانتماء لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها وهي الاتهامات التي استدعت صدور قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وشهدت حياة السويركي، محطات مثيرة، ففي يناير 2015، برّأت محكمة جنح العجوزة بالجيزة، مالك محلات التوحيد والنور، من تهمة إهانة علم مصر، إذ بيعت أحذية عليها العلم بسلسلة المحال التي يمتلكها.

وفي عام 2002، عاقبت المحكمة، السويركي، بالسجن لمدة 7 سنوات، بتهم الجمع بين 5 زوجات في وقت واحد، وتزويره في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، ثم جرى تخفيف الحكم إلى 3 سنوات بعد الاستئناف عام 2003.

وفي يونيو 2012، قُتل "محمد" حفيد رجل الأعمال في منطقة دار السلام بالقاهرة، بطعنة مطواة على يد مسجل خطر أثناء التشاجر معه على أولوية المرور، حيث لفظ أنفاسه في المستشفى متأثرا بجراحه.