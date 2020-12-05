لو هتشتري شقة بالقسط.. 7 نصائح عند كتابة العقد خلي بالك منها

يرغب الشباب في الحصول على شقق بسعر مناسب، ولكن نظرا لارتفاع الأسعار يتجه البعض للحصول على الوحدة السكنية عن طريق التقسيط، من خلال دفع مقدم، بالإضافة إلى دفع أقساط شهرية، أو دفعات بأنظمة سداد مختلفة، ويتم بعدها استلام الوحدة في التاريخ المحدد.

وحتى لا تتعرض للنصب، تستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة بعض النصائح التي يجب أن تتبعها عن شراء شقة بالتقسيط، وفقًا لنجلاء حسان المحامية.

لا تعتمد على الاتفاق الشفوي

من أهم الطرق التي يجب اتباعها عند شراء وحدة بالتقسيط، هو عدم الاعتماد على الاتفاق الشفوي، سواء كان صاحب الوحدة شخص مستقل أو شركة، لأن في كل تلك الحالات لا يتم الاعتراف إلا بما يتم ذكره داخل العقد البيع، لذلك تفقد أن جميع المعلومات مذكورة في العقد.

لا توجد صيغة ثابتة لعقد البيع بالقسط

يجب أن تدرك أنه لا توجد عقد ثابت لبيع التقسيط، والموضوع يختلف من هنا لهنا، ويجب أن تتأكد أن تكون هناك ذكر واضح للالتزامات على العميل والتزامات البائع.

أهم النصائح التي يجب ذكرها في العقد

- عند شراء الوحدة بالتقسيط، فيجب أن تذكر تسلسل الرسمي للحصول على الأرض المقام عليها الوحدة، مثل إخطار التخصيص أو التوكيل، محضر الاستلام .. ألخ.

- أغلب الوحدات التي تباع بالتقسيط من الشركات تكون لا تزال في طور البناء، لذا يجب ان يتم ذكر موقع الوحدة بالتفصيل، مثل الدور رقم الشقة، العنوان، النموذج، المساحة الاجمالية، المساحة الفعلية، هل هناك ملحقات بالوحدة مثل حدائق أو غيرها.

- يوضع ضمن بنود العقد، موعد تسديد الأقساط وقيمتها، وفترات السماح وحتى غرامات التأخير في حالة عدم سداد الأقساط، وموعد استلام الوحدة، ويفضل أن يكون هناك مهندس للتأكد من مواصفات التشطيب والمساحات للتأكد من أنها مطابقة للعقد.

- يجب ذكر حصة الوحدة السكنية من الأرض المقام عليها المشروع.

- التأكد من أن الوحدة تم إدخال المرافق إليها "كهرباء، غاز، مياه".