أسعار ومساحات الـ100 ألف شقة لمحدودي الدخل قبل أيام من نهاية الحجز

أيام قليلة، وسيتم غلق باب حجز وحدة ضمن الـ 100 ألف وحدة التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، بمساحات وأسعار مختلفة، كاملة التشطيب، مقدمة للمواطنين من محدودي الدخل.

آخر موعد لسحب كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز ورفع البيانات والمستندات على موقع الصندوق هو 7 ديسمبر المقبل، ولم يتمكن أي مواطن التقديم للحجز بمرور هذا التاريخ، وذلك وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد.

كما نبهت "عبد الحميد" المواطنين الراغبين في التقديم لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح الحالي، أن يقوم بالذهاب لأقرب مكتب بريد مميكن لسحب كراسة الشروط ودفع مقدم جدية الحجز، أو تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للصندوق، كي يستطيع الحجز قبل نهاية المدة المحددة.

وخلال السطور التالية، سيتم رصد المدن الجديدة التي يتضمنها الطرح الحالي، بجانب أسعار ومساحات الـ 100 ألف وحدة المطروحة.

المدن الجديدة التي يتضمنها الطرح:

1- محافظة القاهرة: مدينة بدر (حدائق العاصمة) ، ومدينة 15 مايو.

2- محافظة الجيزة: حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة (منطقة غرب المطار).

3- محافظة القليوبية: مدينة العبور الجديدة.

4- محافظة الشرقية: مدينة العاشر من رمضان.

5- محافظة المنوفية: مدينة السادات.

6- محافظة المنيا: مدينة المنيا الجديدة، ومدينة ملوى الجديدة.

7- محافظة أسوان: مدينة أسوان الجديدة.

8- محافظة قنا: مدينة قنا الجديدة.

9- محافظة سوهاج: مدينة سوهاج الجديدة.

أسعار ومساحات الـ 100 ألف وحدة المطروحة:

الطرح يشمل وحدات إسكان اجتماعي بمساحة تصل إلى 75 م2 (غرفتين وصالة) بمقدم جدية الحجز لها 12.5 ألف جنيه، بخلاف 350 جنيهًا مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 2100 جنيه.

كما يشمل الطرح وحدات إسكان اجتماعي بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف وصالة) بمقدم جدية الحجز لها 15.5 ألف جنيه، بخلاف 350 جنيهًا مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعةج)، 2600 جنيه.

وفي الحالتين يتم سداد 5 % من إجمالي سعر البيع النهائي للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 85 % من باقي إجمالي سعر بيع الوحدة النهائي بنظام التمويل العقاري.