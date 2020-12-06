البنك الأهلي المصري يطلق ماكينات ATM مخصصة لذوي الهمم

أطلق البنك الأهلى المصرى، ضمن استراتيجيته لدعم عملائه من ذوى الهمم، مجموعة من ماكينات الصارف الآلى مخصصة للعملاء ذوى الهمم من أصحاب الإعاقات الحركية وكذا من المكفوفين وضعاف البصر بحيث تتيح لهم الاستفادة التامة من كافة الخدمات التى تتيحها الماكينات بسهولة دون الحاجة إلى المساعدة.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن تلك المنظومة الجديدة من ماكينات الصارف الآلى التى يطلقها البنك تأتى لتؤكد على استراتيجيته بأن يكون العميل هو محور اهتمام البنك، والسعى المتنامى لخدمة كافة عملائه بمختلف متطلباتهم واهتمامه بتوسيع نطاق الخدمات التى يتيحها لهم والتى تفى باحتياجاتهم اليومية، خاصة فى ضوء ما يقوم به البنك من دراسات مستمرة على طبيعة العملاء الحاليين أو المرتقبين، حيث تشير الدراسات الأخيرة إلى وجود نحو 10 ملايين مواطن مصرى من ذوى الهمم.

وأضاف «عكاشة» أن الخدمة الجديدة تعكس أيضاً حرص البنك كأكبر المؤسسات الاقتصادية فى مصر، على خدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة وخططها فى إتاحة الدمج الكامل لذوى الهمم فى المجتمع من خلال كافة أنشطتهم اليومية ولا سيما الاستفادة من الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى تدخل أو مساعدة خارجية، وهو ما سينعكس بالإيجاب أيضاً على دعم الشمول المالى الذى يضعه البنك المركزى على رأس أولوياته، مشيراً إلى أن البنك الأهلى المصرى كان من أوائل البنوك التى اهتمت بتوفير أفضل الظروف بفروعه لتعامل العملاء من ذوى الهمم، التى تضمنت التيسير على العملاء ذوى الإعاقات الحركية من خلال تعديلات إنشائية بالفروع لتناسب احتياجاتهم، وكذا خدمة العملاء من الصم والبكم وضعاف السمع من خلال تدريب فرق مخصصة على التعامل بطريقة الإشارة ببعض فروعه.

ومن جانبه، أشار يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إلى أن الماكينات الخاصة بذوى الإعاقة الحركية مصممة لخدمة العملاء من مستخدمى الكرسى المتحرك حيث تم إتاحة مطالع مخصصة للكراسى المتحركة (Ramp)، إضافة إلى إجراء تعديل بالرصيف الخاص بالشارع بتوفير ذات المطلع، مع إجراء تعديلات إنشائية بوضع الماكينة من حيث الطول ليكون فى مستوى متناسب مع احتياجاتهم لتسهيل تعامل العميل معها، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية من الماكينات متاحة بفروع البنك بكل من تريومف، المقطم، رابعة العدوية، القطامية، طنطا، الخلفاء الراشدين بالمنصورة، شبين الكوم، أسوان، الأقصر، قنا ونجع حمادى، كما ستتضمن المرحلة الثانية إجراء التطوير اللازم وفقاً لنتائج الدراسة وخطة الانتشار التى تجريها فرق العمل المختصة بالبنك للوصول لأكبر شريحة من العملاء بمختلف محافظات الجمهورية، وأضاف «أبوالفتوح» أن الماكينات المصممة لخدمة السادة المكفوفين أو ضعاف البصر متاحة حالياً فى 19 ماكينة بفروع البنك، على أن يتم توفيرها لاحقاً بواقع ماكينة فى كل فرع، التى يتم من خلالها التعامل بطريقة برايل وبواسطة سماعات لتمكين العملاء من القيام بخدمات السحب والاستعلام من الماكينة بسهولة.