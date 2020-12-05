كورونا يكتم أنفاس العالم من جديد.. اللقاح يعطى مناعة لمدة 90 يوما فقط

يبدو أن كابوس كورونا يأبى أن يمنح الأمل لمواطني العالم، فقرابة 365 يوما عاش فيها مواطني دول العالم يشمون رائحة الموت فى كل مكان منذ بدء اكتشافه بمدينة ووهان الصينية نهاية 2019 وتفشيه عالميا بداية 2020.

ومازال سكان العالم يعيشون فى رعب تخوفا من الإصابة بالفيروس الذي أطلق عليه كوفيد 19، ورغم إعلان دول وشركات أجنبية التوصل للقاح ضد كورونا بنسب نجاح تصل لـ95 %، ليبدأ سكان العالم تنفس الصعداء بعد أن ظل كورونا يكتم انفاسهم إلا أن دراسة بحثية بريطانية خرجت حديثا للنور توضح أن اللقاح سيمنح مناعة مؤقتة لمدة 3 أشهر فقط ليكتم العالم أنفاسه من جديد.

وقال المستشارون العلميون للحكومة البريطانية إن لقاح الفيروس التاجي قد يمنح الناس مناعة ضد المرض لمدة 90 يومًا.

وذكرت ورقة بحثية نشرتها المجموعة الاستشارية لتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة أن مدة "المناعة الطبيعية أو التي يسببها اللقاح ليست مفهومة تمامًا بعد"، ومع ذلك، أضافوا أن المناعة بعد الحصول على جرعة Covid-19 قد تستمر 90 يومًا وفقا لصحيفة "ديلى ميرور البريطانية".

وكتب العلماء: "بناءً على التباين في البيانات والاستجابات التفاضلية في السكان ، فإننا نقدر بحذر أن الاستجابة المناعية الوقائية بعد الإصابة بـ SARS-CoV-2 أو التطعيم قد تستمر لمدة 90 يومًا."

وقال العلماء إن إعادة العدوى بفيروسات كورونا الموسمية تحدث بشكل متكرر في عمر 12 شهرًا، وأحيانًا في وقت مبكر يصل إلى ستة أشهر - ولكن ليس في غضون ثلاثة أشهر.

وأوضحوا: "بناءً على هذه المعلومات ، نستنتج أنه: في غضون شهر واحد من الإصابة الطبيعية، ستطور نسبة عالية من الناس مناعة تحمي من الأمراض الناجمة عن الإصابة مرة أخرى ومن المرجح أن تستمر هذه الحماية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل منوهين إلى أن مستوى الحماية ضد إعادة العدوى تحت الإكلينيكية غير مؤكد".

وأضاف الخبراء أن نسبة صغيرة من الناس قد لا يطورون مناعة بعد العدوى الطبيعية أو التطعيم - ولكن يُقال إن العدد صغير مقارنة بالأغلبية الذين يحصلون على المناعة.

ووفقًا للمجموعة الاستشارية "يتم الحفاظ على المناعة الطبيعية في معظم الحالات".

وأضافت الورقة البحثية أنه يمكن اكتشاف الأجسام المضادة لفيروس كورونا في 90٪ على الأقل من الأشخاص المصابين بالفيروس - وهذا الرقم يقترب من 100٪ باختبارات جديدة.

وأوضح العلماء إن تجارب لقاحات فيروس كورونا "تشير إلى أنه يمكن الحصول على درجة عالية من المناعة ضد مرض كوفيد -19، على الأقل في المدى القصير".

وعلى الرغم من بعض الشكوك حول مستوى ومدة المناعة، خلص الخبراء إلى: "من المحتمل أن يكون بعض أشكال شهادة المناعة لـ Covid-19 ممكنًا ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات والاعتبارات قبل تقديم توصية".

وتستعد عدد من الدول لبدء توزيع لقاح كورونا وستبدأ التطعيمات في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء المقبل بعد أن أصبحت الدولة الأولى في العالم التي وافقت على استخدام لقاح شركة "فايزر" على أن تلحقها الولايات المتحدة ودول أخرى عدة في ديسمبر الجاري، فيما بدأت روسيا، السبت، توزيع لقاح "سبوتنيك" في موسكو.

وقال وزراء الحكومة البريطانية إن 800 ألف جرعة من اللقاح ستتوفر خلال الأسبوع الجاري، على أن تعطى الأولوية لموظفي القطاع الصحي وكبار السن ممن هم في الثمانينيات فما فوق.

وشهدت العاصمة الروسية موسكو اليوم انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد كورونا، وتستهدف الفئات الأكثر عرضة للإصابة من العاملين في مجال الرعاية الصحية، التعليم، والخدمات الاجتماعية، في 70 عيادة مخصصة لتلقي التطعيمات.

وأشار عمدة موسكو سيرجي سوبيانين إلى أن 5 آلاف شخص سجلوا طلباتهم إلكترونيا لتلقي التطعيم، خلال الساعات الأولى من فتح باب التسجيل، وتخطط السلطات الصحية في المدينة إلى فتح 100 عيادة للتطعيم حتى نهاية العام.

وتستعد ألمانيا إلى إطلاق حملة التطعيم على أرضها مع بداية العام الجديد، حيث تعمل السلطات الصحية على تجهيز مراكز التطعيم لتكون جاهزة بشكل كامل منتصف ديسمبر الجاري، وأعلن وزير الصحة الألماني ينس سبان أن بلاده تسعى لتوفير 100 مليون جرعة من لقاح "فايزر" ضد كورونا، ولكنه لن يكون متاحا قبل يناير المقبل، مشيرا إلى أن الهدف تحصين الفئات الأكثر عرضة للخطر والعاملين في مجال رعاية كبار السن، وسيتم تحصين الناس بفرق متنقلة وفي مراكز التطعيم.

ووضعت إسبانيا خطة تطعيم كاملة للمواطنين على أرضها، تبدأ يناير المقبل، وأشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى أن حملة التطعيم ستكون عبر 13 ألف نقطة للتطعيم في عموم البلاد، وتتضمن شريحة واسعة من السكان، ليصل عدد الحاصلين على اللقاح ما بين 15 و20 مليون شخص بحلول مايو من العام الجديد.

وتضم خطة التطعيم في إسبانيا ثلاث مراحل وفقا للأولوية، تنطلق المرحلة الأولى من التطعيمات في الفترة من يناير إلى مارس، تستهدف مليونين ونصف المليون شخص.

وتجري فرنسا الحملة الأولى للتطعيم باللقاح بداية 2021، وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن حملة التطعيمات ستقتصر على الفئات الأكثر عرضة للإصابات.

وتتمثل اللقاحات التى تم الإعلان عنها ويبدأ الاستعداد للتطعيم بها فى لقاح شركة فايزر وشركة مودرينا الأمريكيتين فضلا عن اللقاح الروسى "سبوتنيك v".

وحصد فيروس كورونا أرواح مليون ونصف شخص، وأصاب أكثر من 66 مليون على مستوى العالم.