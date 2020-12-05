وفاة المطربة أماني جادو

أعلن عمرو عشماوي، نجل الفنانة أماني جادو، وفاتها عبر حسابه الخاص على فيس بوك، قائلًا: "الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت والدتي أماني جادو اللهم اجعلها من اهل الجنة".

والفنانة أماني جادو هي مغنية مصرية، تميزت بأغانيها الجميلة المرحة الخاصة بالأفراح، والتحقت بالفرقة الغنائية الاستعراضية وتدرجت فيها حتى وصلت الى درجة فنان ممتاز، وشاركت بالغناء في مسرحية "الليلة العظيمة" مع المخرج فؤاد الجزايرلي، ومن أغانيها (يا أرض إرسي، حلاوة عروستنا، ليالي الفرح، عرايس القنال). ومن خلال الفرقة شاركت فى العديد من الأوبريتات، وكانت شقيقتها متزوجة من المطرب الراحل (عبداللطيف التلباني).

وكانت شاركت الفنانة أماني جادو بالتمثيل في 9 أعمال فنية بدأتها في سبعينيات القرن الماضي بالمشاركة في السهرة التلفزيونية "طلقة رصاص" وكانت أخر الأعمال التي شاركت بها عام 2000 بفيلم "لا مؤخذاة يا دعبس" من بطولة "أحمد أدم، وفاء عامر، مظهر أبو النجا، إيناس مكي وسامي سرحان"، والفيلم من تأليف وإخراج إسماعيل حسن.

وتناول الفيلم قصة شخص يدعى "عبده دعبس" ويعمل بإحدى الشركات في مهمة رسمية، وفي الطريق تشتبه به دورية للبوليس ثم تقبض عليه لوجود شبه بينه وبين مجرم هارب. يحاول عبده الدفاع عن نفسه لكن دون جدوى.

كما شاركت الفنانة أماني جادو في ثمانينيات القرن الماضي في مسلسل "البشاير" من بطولة الفنان محمود عبد العزيز، مديحة كامل، أحمد بدير وأمينة رزق والمسلسل من تأليف الكاتب والسيناريست وحيد حامد وإخراج سمير سيف، وكانت مشاركتها خلال أحداث المسلسل بالغناء.