قرينة الرئيس: كل أغاني أم كلثوم عظيمة.. وبحب العندليب ووردة وفايزة أحمد

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها تُحب سماع أغاني أم كلثوم عبدالحليم حافظ ووردة وفايزة أحمد، موضحة أن كل أغاني كوكب الشرق عظيمة للغاية.

وأضافت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "dmc": "أغاني أم كلثوم كانت بتجمع كل الأسر، الأسر كانت بتجيب الراديو وتسمعه، قعدوا عمر يسمعوا أم كلثوم في جماعة ويلموا الأسرة كلها".

وتابعت: "لما الأغاني بتاعة أم كلثوم كانت تبدأ في الراديو الساعة 5، كنا بنجيب لب ونقعد في البلكونة ونضحك، ولو خرجت أشتري حاجة، كنت أسمع الأغاني وأنا رايحة، معظم البيوت كانت مشغلاها".

وانفردت شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحاورتها الإعلامية إسعاد يونس، كان البرومو تضمن حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.