"التأمين الشامل": المنظومة قدمت 3 ملايين خدمة صحية لأهالي بورسعيد

قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، ورئيس هيئة الرعاية الصحية، إن هناك إنجازات كبيرة جدة تتم اليوم على أرض الدولة المصرية، موضحا أن سرعة تحقيق هذه الإنجازات، تفوق سرعة التوثيق والتسويق لها.

وأضاف "السبكي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة "extra news"، أن مشروع التأمين الصحي الشامل، هو من أعظم المشروعات التي عملت للإصلاح الاجتماعي والصحي، فهو إنجاز لدولة المصرية، بعد أن عجزت الكثير من الدول في تطبيق منظومة للتأمين الصحي الشامل في بلادها.

وتابع مدير مشروع التأمين الصحي الشامل: "منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر خلال نوفمبر العام الماضي، ما زالت تكمل عملها بخطى ثابتة حتى الآن، فبعد الانتهاء من تفعيل المنظومة بمحافظة بورسعيد بشكل كامل، ويتم حاليا تفعيل المنظومة بمحافظة الاقصر ومحافظة الإسماعيلية".

وأشار إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل، لم يتأثر بالتداعيات التي طالت العالم أجمع، من جراء فيروس كورنا المستجد، مؤكدا أنهم مستمرون في عملهم، ونجحوا في رفع كفاءة المنشآت الصحية لمحافظات الإسماعيلية والأقصر وأسوان والسويس وجنوب سيناء، وأن نسبة التسجيل العالية بالمنظومة توضح ثقة المصريين في النظام الصحي الجديد وبتلك المنظومة، وصلنا بعدة محافظات لنسبة تسجيل أكثر من 75%، حتى قبل أن تبدأ مرحلة التشغيل والتطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي بتلك المحافظات، فكثير من 3.2 مليون مواطن تم تسجيلهم بالفعل بمحافظات المرحلة الأولى من المشروع.

وأكد أن نتائج تنفيذ المشروع بمحافظة بورسعيد نتائج مبشرة للغاية، بعد أن تم تقديم أكثر من 3 ملايين خدمة صحية لأهالي تلك المحافظة، فالجوهر الرئيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، جوهر تكافلي وعظمته تكمن في تحقيق للمساواة والعدالة، في الحصول على نفس المستوى من الخدمات الطبية ذات الجودة العالية، لكل المواطنين، بغض النظر هل هؤلاء المواطنين قادرون أم غير قادرين.