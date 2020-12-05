الإسكان: تخصيص مسارات للمشاة والدراجات ضمن تطوير وسط القاهرة

قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن هدف تطوير القاهرة الخديوية أو وسط البلد يرجع بسبب نقل الوزارات غير المناسبة داخل تلك المنطقة على الأطراف، سواء كانت في العاصمة الإدارية الجديدة أو أطراف القاهرة، بهدف أن يكون هناك متنفس لتطويرها واسترجاع الدور السياحي لها بعد إهدار، وعدم الاستخدام الأمثل للمناطق ذات القيمة التي من ضمنها وسط المدينة.

وأضاف "إبراهيم" خلال لقاء ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه سيتم تعظيم مناطق المشاة في القاهرة الخديوية، إضافة لتخصيص حارة للدراجات، في شارع وميدان طلعت حرب، لافتا إلى أن هذا التصور لم يُطبق مع تطوير ميدان التحرير، نظرا لحيويته، وهناك تصورات مرورية لتقليل المرور العابر لوسط القاهرة، بهدف تقليل حركة الآليات وتعظيم النقل الجماعي والدراجات والمشاة.

وأشار إلى أن هناك مباحثات مع إحدى الشركات المتخصصة لإدارة ملف الدارجات، وعوامل الأمان عند مرور السيارات، فكانت الفكرة بأن يكون هناك جزء مرفوعا عن الطريق، بحيث تخصص للدراجات والمشاة بشكل مشترك، كما سيتم في البداية تجربتها في بعض أيام الأسبوع، لأن التغيير يجب أن يكون تدريجيا.

وأكد أن هناك العديد من الأنشطة داخل وسط البلد لابد من نقلها تدريجيا مثل المخازن ومحال الجملة، نظرا لأن قيمتها غير مناسبة لقيمة المنطقة، ويشعر المواطن من خلالها بالملكية، ما يدفعه للحفاظ على المكان، لافتا إلى أن الدراسات تشير بأن وسط البلد تدريجيا سيعود له دوره السابق، وهو أنه سيكون أغلى وأهم مكان، حيث سيتواجد به الفنادق وأشهر المحال العالمية.