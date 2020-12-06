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التفاصيل الكاملة لفعاليات اليوم الخامس لمهرجان القاهرة السينمائي

كتب:

محمود الرفاعى
07:56 ص | الأحد 06 ديسمبر 2020
وحيد حامد

وحيد حامد

تنشر "الوطن" تفاصيل فعاليات اليوم الخامس لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 42 والمقام بدار الأوبرا المصرية، حتى العاشر من شهر ديسمبر الجاري.

المسرح الكبير

3:00 مؤتمر المسرح الكبير

 6:00 Viu Original screenings المسرح الكبير

9:00 عاش يا كابتن المسرح الكبير

 المسرح الصغير

12:30 تحت السماوات والأرض المسرح الصغير

3:30 ثمانية ونصف المسرح الصغير

6:30 اسمي بغداد المسرح الصغير

9:30 العالم القادم المسرح الصغير

 مسرح الهناجر

12:30 الحياة حلوة مسرح الهناجر

3:30 سينما الغد 2 مسرح الهناجر

7:00 الفلك الروسي مسرح الهناجر

10:30 وحوش تنبش في القش مسرح الهناجر

 مسرح we

6:00 أرض الرحل مسرح we

9:30 أعزائي الرفاق مسرح we

 أوديون  

4:30 شرطة أوديون 1

7:30 موجول ماوكلي أوديون 1

10:00 نادية الفراشة أوديون1

1:00 سينما الغد 1 أوديون 2

4:00 عمار أوديون 2

7:00 ميلوديا المورفين 2020 أوديون 2

10:00 ازرع الريح أوديون 2

6:30 البرئ المسرح المكشوف

المحاضرات والمناقشات

11:00  محاضرة " دليل نتفلكس لمرحلة ما بعد الإنتاج والمؤثرات البصرية " فندق ماريوت – القاهرة 

12:45 حلقة نقاشية " لقاء مع نجوم الغد العرب لعام 2020 " دار الأوبرا المصرية

2:30 حوار " فلاحنا الفصيح مع المؤلف الكبير وحيد حامد" دار الأوبرا المصرية

4:45 حلقة نقاشية " هل تساهم السينما في التوعية بمخاطر الإتجار بالبشر؟" دار الأوبرا المصرية

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