التفاصيل الكاملة لفعاليات اليوم الخامس لمهرجان القاهرة السينمائي
كتب:
محمود الرفاعى
07:56 ص | الأحد 06 ديسمبر 2020
وحيد حامد
تنشر "الوطن" تفاصيل فعاليات اليوم الخامس لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 42 والمقام بدار الأوبرا المصرية، حتى العاشر من شهر ديسمبر الجاري.
المسرح الكبير
3:00 مؤتمر المسرح الكبير
6:00 Viu Original screenings المسرح الكبير
9:00 عاش يا كابتن المسرح الكبير
المسرح الصغير
12:30 تحت السماوات والأرض المسرح الصغير
3:30 ثمانية ونصف المسرح الصغير
6:30 اسمي بغداد المسرح الصغير
9:30 العالم القادم المسرح الصغير
مسرح الهناجر
12:30 الحياة حلوة مسرح الهناجر
3:30 سينما الغد 2 مسرح الهناجر
7:00 الفلك الروسي مسرح الهناجر
10:30 وحوش تنبش في القش مسرح الهناجر
مسرح we
6:00 أرض الرحل مسرح we
9:30 أعزائي الرفاق مسرح we
أوديون
4:30 شرطة أوديون 1
7:30 موجول ماوكلي أوديون 1
10:00 نادية الفراشة أوديون1
1:00 سينما الغد 1 أوديون 2
4:00 عمار أوديون 2
7:00 ميلوديا المورفين 2020 أوديون 2
10:00 ازرع الريح أوديون 2
6:30 البرئ المسرح المكشوف
المحاضرات والمناقشات
11:00 محاضرة " دليل نتفلكس لمرحلة ما بعد الإنتاج والمؤثرات البصرية " فندق ماريوت – القاهرة
12:45 حلقة نقاشية " لقاء مع نجوم الغد العرب لعام 2020 " دار الأوبرا المصرية
2:30 حوار " فلاحنا الفصيح مع المؤلف الكبير وحيد حامد" دار الأوبرا المصرية
4:45 حلقة نقاشية " هل تساهم السينما في التوعية بمخاطر الإتجار بالبشر؟" دار الأوبرا المصرية