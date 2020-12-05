تشوه جسد طفل سقطت عليه ألعاب نارية أثناء الاحتفال بفوز الأهلي بأفريقيا

تسببت احتفالات جمهور النادي الأهلي بالفوز بدوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على نظيره الزمالك، في تشويه جسد طفل، مشجع أهلاوي، بعد سقوط ألعاب نارية عليه، أثناء مشاركته في احتفالات جمهور الأحمر بقنا.

ويعيش الطفل عبد الرحمن علاء، من مركز نجع حمادي بقنا، مأساة حقيقة، حيث يعاني من حروق من الدرجة الأولى، ويحتاج إلى مستشفى متخصص في ذلك وعمليات تجميل.

كان عبد الرحمن قد خرج مع العشرات في شوارع نجع حمادي لاحتفال بفوز الأهلي ببطولة أفريقيا، وأثناء الاحتفال وقعت عليه ألعاب نارية سببت له حروقا كبيرة، وتم نقله إلى المستشفى العام وإسعافه بشكل مؤقت.

وتطالب أسرة الطفل، التي تعيش يومها بالكاد ولا تملك المال لعلاجه، وزيرة الصحة والنادي الأهلي بتوفير مستشفى لعلاجه.

يذكر أن مشجعين اثنين أصيبا أثناء المشاركة في احتفالات فوز النادي الأهلي ببطولة أفريقيا بحروق، إثر اشتعال النيران فيهما، بمدينة نجع حمادي.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بإصابة شابين في أثناء الاحتفال بفوز فريق الأهلي، في شوارع مدينة نجع حمادي.

وتبين بحسب التحريات، أن الشابين أصيبا بحروق في أثناء الاحتفال بفوز الأهلي؛ إذ نشبت فيهما النيران خلال إشعال مشجعين آخرين النيران في سلك مواعين، ما تسبب لهما في حروق بالوجه والجسد بالقدمين واليدين من الدرجة الأولى.

وكانت جماهير النادي الأهلي بقنا، سيطرت على الشوارع، للتعبير عن فرحتها بالفوز بالبطولة الأفريقية، بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف.