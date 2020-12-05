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تعليمات بالغلق لمقاهي أسيوط قبيل مباراة الأهلي بكأس مصر

كتب:

سعاد أحمد
08:13 م | السبت 05 ديسمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

أكد مصدر أمني لـ"الوطن" أنه تم التنبيه اليوم على أصحاب المقاهي والكافتيريات بغلق منشآتهم قبل مبارة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر، وذلك بمختلف أرجاء المحافظة، تنفيذا للإجراءات التي تتخذها الدولة لمنع انتشار كورونا.

وأضاف المصدر الأمني، أنه جرى التنبيه على أصحاب المقاهي بالالتزام بالتعليمات وغلق المقاهي قبل موعد المباراة بوقت كاف، لمنع وجود تجمعات تؤدي لانتشار كورونا، مناشدا الجميع بالالتزام بالتعليمات، لحماية المترددين على المقهى.

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