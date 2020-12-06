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مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لـ رامي رضوان: راجع الشغل بعد أسبوع

كتب:

ياسمين محمود
07:46 ص | الأحد 06 ديسمبر 2020
رامي رضوان

رامي رضوان

أكد مصدر مقرب من الإعلامي رامي رضوان لـ"الوطن"، تحسن حالته الصحية بشكل ملحوظ ومن المفترض أن يعود رامي للعمل بعد أسبوع.

وكان الإعلامي أعلن إصابته بفيروس كورونا، وقال عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، "الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا.. تأكدت إصابتي بكورونا، وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمرع في الأرض بإذن الله".

وأضاف رضوان: "أنا بكتب عشان لو أي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله.. لا داعي للقلق.. لو ظهر أي أعراض ساعتها إجراء الفحص هيكون ضروري.. أنا ملتزم بالتباعد والكمامة.. إنما لأجل الحق مش بنفس قدر الالتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى، وماعنديش أي فكرة جالي من مين وإزاي ابن اللئيمة ده".

وتابع: "بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم.. كله يلتزم أكتر من الأول.. الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ.. خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم ربنا يسلمكم جميعا من أي شر".

وبعدها بساعات قليلة وجه رامي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، الشكر لكل من دعا له واتصل به للاطمئنان عليه بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وكتب "رامي": "إذا كان هذا القدر من الحب والدعاء الصادق والاهتمام المجرد.. هو كل ما أملك في هذه الحياة.. فإنني أعتبر نفسي من أغنى أغنياء العالم"، مضيفًا أشكركم من كل قلبي على رسائلكم ومكالمتكم ودعائكم ونصائحكم وبهجتكم وخوفكم، ما أجمل المحن.. فإنها تكشف المعدن الحقيقي للبشر، كلكم على رأسي".

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