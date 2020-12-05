عاجل.. هطول أمطار غزيرة على سواحل دمياط

شهدت محافظة دمياط، مساء اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة، مصحوبة بصقيع، فيما لم تتأثر حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم، توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الأحد الموافق 6 ديسمبر، حتى الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتكون على مدار الأيام الثلاثة، شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة، على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

أما طقس غد الأحد، فيكون مائلا للدفء نهارا، باردا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئا نهارا باردا ليلا على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويكون دافئا نهارا شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

فيما استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة بينما غادره 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة.