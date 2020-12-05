"أديب" يكشف واقعة اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة

كشف الإعلامي عمرو أديب، واقعة اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة، موضحًا أنه قُتل عن طريق الموساد الإسرائيلي، وتم تصفية الحرس الخاص به، ثم القضاء عليه بـ 4 رصاصات، حيث إنه من الغريب أن يستخدم أي جهاز مخابرات سلاح تابع لبلده خلال إحدى العمليات، "كان ممكن يستخدم سلام تشيكي أو روسي".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، أنه تم استخدام سلاح إسرائيلي ومدون عليه باللغة العبرية في هذه العملية، "عشان تبقى واضحة جدًا أن اللي قتل الراجل ده جهاز المخابرات الإسرائيلية"، موضحًا أن الغريب في الأمر هو أن الموساد قام بزراعة وتجنيد عميل مع فخري زادة منذ عام 1993.

وتابع :" يعني الراجل ده بيقبض كل شهر من الموساد، وكان قاعد جنب الراجل اللي اغتيل على طول، فخري يطلع أو يدخل موقع نووي إسرائيل تكون عندها علم، الراجل يصحى من النوم أو يدخل ينام الموساد يبقى عنده علم"، موضحًا أن فخرى كان يطور ويخصب الأسلحة ويخصب أجهزة الطرد المركزي.

وأوضح "أديب"، أن جورج بوش الابن الرئيس الأمريكي سابقًا كان يجلس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وسأل بوش الأخير عن كيفية معرفة إسرائيل بأن إيران تُطور إسلحة نووية، فقام الأخير بعرض عليه تسجيلات من قبل العميل الذي تم زرعه عام 1993، " بوش اترعب من الصور والتسجيلات، لأن نادي النووي مش بيحب أي حد ينضم للنادي تاني ولا يبقى فيه دولة عندها قدرات نووية خصوصًا إيران".

وأشار إلى أنه كان هناك قلق من إيران خصيصًا كونها دولة خارج السيطرة ولا يمكن السيطرة عليها، وطلب وقتها بوش الابن من رئيس الوزراء الإسرائيلي عدم إعلام جهاز الـCIA بهذه المعلومات.