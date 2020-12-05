رئيس التحرير

محمود مسلم

ترامب يشارك بأول تجمع انتخابي دعما للجمهوريين بعد الهزيمة

كتب:

وكالات
11:31 م | السبت 05 ديسمبر 2020
ترامب

ترامب

يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول تجمع انتخابي، حيث سيعود إلى ولاية جورجيا ليدعم الجمهوريين في انتخابات فرعية حاسمة لتحديد الغالبية في مجلس الشيوخ.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب سيشارك برفقة زوجته ميلانيا في تجمع بفالدوستا في أرياف جورجيا، بحضور السيناتورين ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر وفقا لقناة روسيا اليوم.

ومن المقرر التصويت في 5 يناير على مقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، وهما يتبعان إلى الجمهوريين حاليا.

وكان ترامب أعلن في تصريح له هذا الأسبوع أنه "علينا أن نعمل جاهدين لنحرص على فوزهما".

اقرأ المزيد:

أمريكا تثير أزمة جديدة مع الصين.. ترامب ينهي 5 برامج ثقافية لبكين

فابيولا بدوي: المعارضة الفرنسية ترفض ماكرون ويسمونه "ترامب الصغير"

البنتاجون: ترامب قرر إعادة تموضع قواتنا خارج الصومال

حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة في جورجيا لإلغاء نتائج الانتخابات