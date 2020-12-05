فابيولا بدوي: المعارضة الفرنسية ترفض ماكرون ويسمونه "ترامب الصغير"

أوضحت فابيولا بدوي، الكاتبة الصحفية أنها لا تستطيع أن تقول إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "مستبد"، ولكن يمكن القول إنه رئيس يفقد البوصلة كثيرًا، عينه دائما على من لم ينتخبوه، والكثير من المواقف التي لم يعالجها بشكل سليم، والتي كوّنت تخوفات لديه، تتمثل في أن يفقد أرضيته لدى من انتخبوه.

وأضافت "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" من تقديم الإعلامية عزة مصطفة، والمذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الرئيس الفرنسي يبدو في مواقف كثيرة شديد التخبط، وبالتالي يبدوا أنه يتمسك بأشياء غير موجودة، وهو ما يشعرنا أنه يحدثنا من كوكب آخر.

وتابعت الكاتبة الصحفية: "هو دائما يرى منافسيه فقط بالانتخابات، ويحاول أن يزايد عليهم، وبالتالي يتهم بانه ليس سياسي، وحتى حين تقلد منصبه، لم يحسن اختيار مستشاريه، موضحة أن فرنسا دولة مؤسسات، وحينما يتم اختيار مستشارين على مستوى عالٍ، فأن الرئيس يستطيع أن يحكم، حتى ولو كانت تنقصه بعض الخبرات السياسية".

واستطردت: "نجده أحيانا يتضارب في تصريحاته بين أسبوع وآخر، فيصرح ثم يسحب تصريحه، ويصرح ويصر ثم يقدم تنازلات، وبالتالي هو بالنسبة للشباب الفرنسي، أنه يريد أن ينفذ خريطته الخاصة به على المستوى الشخصي، وهذا يعتبر لهم استبدادًا".

وأشارت "بدوي" إلى أن المعارضة الفرنسية بطبيعة الحال أكثر من تيار، والحقيقة أن المعارضة اليمنية بينها وبين ماكرون مسافات من الشد والجذب، ولكن "اليسار الرديكالي" و"الاشتراكيون" و"اليمين المتطرف" يرفضون سياسات ماكرون شكلا ومضمونًا.

وأردفت أن ماكرون منذ مجيئه أقنع الجميع بأنه شخص وسطي وليس مع اليسار أو اليمين، ولكن بعد ذلك فوجئ الجميع بعد وصوله للحكم، أنه ليس وسطيا، "نحن أمام رئيس ينحاز إلى أصحاب رؤوس الأموال والأثرياء والشركات المتعددة الجنسية، ففرنسا دولة راعية للمواطن ولكنه يريد تغيير ذلك، حتى أن البعض نعته بأنه "ترامب الصغير".