محافظ الغربية: غلق 185 منشأة مخالفة للمواعيد الجديدة

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تنفيذا لقرار وزارة التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، قامت الوحدات المحلية في الفترة من ١ ديسمبر إلى ٥ ديسمبر بغلق عدد (٥٣) محلا، و(١٣) مطعما، و(٢٧) مقهًى، و(١٥) ورشة، و(٢) سوق، و(٧٥) منشأة أخرى، بإجمالي ١٨٥ منشأة في نطاق المحافظة.

وشدد رحمي، على رؤساء الأحياء والمدن بالمتابعة اليومية لتطبيق مواعيد الإغلاق الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وتطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم على من يخالف المواعيد الجديدة.

وأكد المحافظ، أن جميع الأحياء والمراكز تقوم بحملات دورية لمتابعة تنفيذ القرارات الجديدة بكل حزم، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في المقام الأول من أجل سلامة وصحة المواطن، خاصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الحفاظ على مرافق الدولة، مطالبا أصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي والورش بضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة للفتح والإغلاق والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بداخل تلك المنشآت.

وفي وقت سابق، قرر هاني مصطفى، رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، إحالة 37 فردًا من قوة العاملين بوحدة طب الأسرة بقرية "العتوة القبلية" التابعة لدائرة المركز، إلى التحقيق بالشؤون القانونية، بسبب ترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية وعدم الانضباط الوظيفي.

جاء ذلك على خلفية زيارة مفاجئة لرئيس المدينة للمنشآت الخدمية بقرية العتوة القبلية، شملت المرور على وحدة طب الأسرة للوقوف على أوجه القصور، والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى والمترددين على الوحدة، ومراجعة جميع الأقسام والاطلاع على مخزون الأدوية والوقوف على تواجد الأطباء والممرضين ومدى الانضباط الإداري للعاملين، وتبين لرئيس المدينة، عدم تواجد 37 طبيبا وممرضا وإداريا من قوة العاملين بالوحدة، رغم توقيعهم بدفتر الحضور، فأصدر قراره السابق.