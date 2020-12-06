تصرف بدون عمولة حتى 500 جنيها.. ضوابط صرف المعاشات من خدمة فوري

أتاح بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن، خدمة صرف المعاشات من خلال منافذ فوري.

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم الاتفاق على تخصيص 2000 منفذ من منافذ فوري بجانب كل منافذ فوري بلس.

وتستعرض "الوطن" طريقة صرف المعاشات التابعة لبنك ناصر من خلال منافذ فورى، وفقا لما حددته وزارة التضامن، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خطوات صرف المعاشات من خلال منافذ فوري

ـ التوجه إلى منفذ فوري لسحب المبلغ المطلوب من الحساب عن طريق كارت الـ ATM الخاص به.

ـ تمرير الكارت من خلال ماكينة شركة فوري لدي التاجر لسحب المبلغ المطلوب ويقوم التاجر بإتمام العملية وتسليم المبلغ المطلوب للعميل مع الإيصال المعتمد من الشركة.

نسب العمولة التي تخصم عند سحب المعاشات من خدمة فوري

أوضحت شركة فوري أن العمولة تخصم على النحو التالي:

ـ المعاشات حتى 500 جنيها تسحب بدون عمولة.

ـ المعاشات من 500 إلى 1000 جنيه يتم خصم جنيها واحدا مقابل الخدمة.

ـ المعاشات من 1000 وحتى 2000 جنيها يتم خصم 3 جنيهات مقابل الخدمة.

ـ المعاشات من 2000 إلى 3000 جنيها يتم خصم 6 جنيهات مقابل الخدمة.

ـ المعاشات من 3000 وحتى 5000 جنيها يتم خصم 8 جنيهات مقابل الخدمة.

وكانت رئيس القطاع الحكومي والبنكي بشركة فوري، هبة العوضي أعربت في وقت سابق عن سعادتها لتفعيل الخدمة التي تهدف إلى تسهيل حياة المواطن خصوصا كبار السن في صرف المعاشات دون عناء أو الوقوف في الطوابير، موضحة أن هدف الشركة الدائم هو تسهيل حياة المواطن ومساعدة الدولة في تنفيذ خطة الشمول المالي، فهي الشركة الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية.

وتخدم أكثر من 25 مليون عميل شهريًا، مع أكثر من 2.75 مليون معاملة يوميًا لأكثر من 500 خدمة بما في ذلك فواتير الاتصالات، التذاكر والسياحة، المدفوعات عبر الإنترنت، مختلف المرافق التأمين، رسوم المدارس والجامعات، التبرعات، المدفوعات المالية والبنوك، الاشتراكات والإعلانات، وتجديد رخصة السيارة، من خلال شبكة تضم أكثر من 33 بنكا رئيسيا وأكثر من 141 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر، وأكثر من 2500 فرع لمكاتب البريد وأكثر من 15 محفظة هواتف محمولة للبنوك وشركات المحمول بالإضافة إلى منافذ "فوري بلس" على مستوى الجمهورية ،وكذلك "myFawry" البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها.