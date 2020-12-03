التأمينات: مركز عمليات بمنيا القمح لفحص ملفات أصحاب المعاشات

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لبحث ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة، بما يعود بالنفع على المواطنين من أصحاب المعاشات والمستفيدين.

وأطلع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، محافظ الشرقية، على الرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل داخل المحافظة، من خلال الارتقاء بالمقرات الحالية وتحويلها لمكاتب أمامية لاستقبال المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات التأمينية المختلفة "مركز خدمة عملاء"، مزودة بنظام انتظار آلي للتيسير عليهم وتقديم الخدمة بصورة لائقة.

وأضاف اللواء جمال عوض، أنّ مركز العمليات الرئيسي بمنطقة العزيزية بمنيا القمح، الذي جرى تجهيزه على مستوى مميز من حيث البنية التحتية ووسائل الاتصالات الحديثة، ستكون مهمته فحص ومراجعة واستيفاء الملفات وإرسالها للمقرات الحالية "المكاتب الأماميه لتقديم الخدمة"، لتقديم أفضل خدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

وشهد الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين المحافظة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والوصول لصيغ اتفاق وتعاون تحفظ الحقوق، وتنعكس بصورة إيجابية على الخدمات التي تقدمها هيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، التي تهدف لتكاتف مؤسسات الدولة وتضافر جهودها لخدمة المواطنين والتيسير على أصحاب المعاشات.

من جانبه، رحب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بزيارة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحافظة، التي تأتي في إطار توطيد أواصر التعاون بين الهيئة والمحافظة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، والاطلاع على الرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل، بما ينعكس على التيسير على المواطنين من أبناء المحافظة وتقديم الخدمات لهم بصورة لائقة.

تخصيص قطعة أرض من المحافظة لبناء مكتب أمامي لخدمة أصحاب المعاشات

وطمأن محافظ الشرقية، المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين، بأنّ خدماتهم التأمينية ستكون من خلال مقرات تقديم الخدمة الحالية، مع إمكانية قيام المحافظة بتدبير مكان يستخدم كمكتب أمامي لخدمة المواطنين، يليق بأصحاب المعاشات والمستفيدين، ويقع بموقع متميز بالزقازيق مؤقتا، لحين تخصيص قطعة أرض من المحافظة لبناء مكتب أمامي لخدمة أصحاب المعاشات والمستفيدين في موقع متميز بالزقازيق.

ويجمع المكتب جميع الخدمات التأمينية الحكومية والعام والخاص، إلى جانب مركز العمليات الرئيسي بالعزيزية، ستكون مهمته فحص الملفات وسرعة استيفاء الأوراق والمستندات بها، والطلبات المقدمة من المستحقين للحصول على الخدمات التأمينية المختلفة.

وأهدى محافظ الشرقية، درع المحافظة لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تقديرا لدوره في الارتقاء بمنظومة العمل داخل الهيئة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مقرات تقديم الخدمة التأمينية بنطاق المحافظة.