صابر الرباعي يعلن تأجيل حفله بالقاهرة لأجل غير مسمى بسبب كورونا

أعلن الفنان التونسي صابر الرباعي، تأجيل حفله الغنائي الذي كان مقررًا إقامته بمركز المنارة، يوم 25 ديسمبر المقبل، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونشر حساب "الرباعي" صورة بوستر الحفل، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وعلق قائلا: “نظرًا للظروف الراهنة، وملاحظة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال هذه الأيام، ومراعاة التعليمات بتقليل التجمعات في الأماكن المغلقة خلال هذه الفترة، وبناءً على قرار رئيس الجمهورية، تقرر تأجيل حفل الفنان صابر الرباعي بمركز المنارة، لحين انتهاء هذه الفترة الصعبة".

وتابع: "القرار جاء خوفًا منّا على سلامتكم جميعًا وحرصًا على عدم تعرض أي شخص للأذى أو الأصابة لا قدر الله، دائمًا في خدمتكم، و نرجو من الله سلامتكم جميعًا".

يُذكر أن الفنان التونسي من المقرر أن يقدم حفل في جمهورية الدومينكان، إحدى دول قارة أمريكا الشمالية وبحر الكاريبي، وذلك لمقابلة الجاليات العربية والشامية التي تعيش هناك، في الخامس عشر ديسمبر المقبل.

وكان صابر الرباعي، طرح منذ أيام، كليبه الجديد "جريدة الرجل الثاني"، الذي روج عنه على حسابه الرسمي على تويتر بكلمات الأغنية.

ودعم الفنان التونسي صابر الرباعي شعب لبنان بعد حادث انفجار مرفأ بيروت، حيث نشر عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو لعدد من نجوم الوطن العربي، يوجهون من خلاله رسالة للشعب اللبناني "كلنا معكم".