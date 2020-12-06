تنطلق غدا.. غرامة الـ500 جنيه تطارد الممتنعين عن التصويت بالانتخابات

تنطلق غدًا، الإثنين، جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في المرحلة الثانية، في الداخل، لحسم 101 مقعد من برلمان 2021، وسط منافسة شرسة من إجمالي عدد المرشحين المقدرين بـ202 مرشح.

يأتي ذلك بعد حسم 467 مقعد من البرلمان المقبل علي مستوي القائمة والفردي حتي الآن، مع تأجيل مقعد ديرمواس بمحافظة المنيا، حيث من المنتظر أن تجرى جولة الإعادة لمحافظات القاهرة والغربية ودمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء، وذلك خلال يومى الاثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر 2020.

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، غرامة 500 جنيه على من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

ويخوض حزب مستقبل وطن، الإعادة بـ69 مرشح ويخوضها المستقلين بـ101، فيما يتنافس باقي الأحزاب علي المقاعد الأخري، وينقسم المرشحون إلى: 5 سيدات، و40 نائب حالي، وعدد من المرشحين من تكتل 25 -30، وهم:ضياء الدين داود بمحافظة دمياط، وأحمد طنطاوي بكفر الشيخ، ومحمد عبد الغني بالقاهرة، وأحمد الشرقاوي بالدقهلية.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية في يوم 14 ديسمبر 2020 المقبل، لنتهى بذلك انتخابات مجلس النواب رسميًا، بعد أن تم إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الاولى من الانتخابات، إذ أن الهيئة هى صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج.

القانون يحظر ممارسة الدعاية الانتخابية في فترة الصمت

ويحظر في هذه الفترة ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، وذلك لمنح الناخبين الفرصة فى اختيار من يمثلهم فى تحت قبة برلمان 2020، وكانت قد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، حيث مارس خلالها المرشحون كل أشكال الدعاية الممثلة فى تعليق اللافتات والملصقات، والدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من صور الدعاية الانتخابية.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، استعداداتها النهائية لاتمام عملية التصويت فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، المقرر لها يومى 7 و8 ديسمبر، وذلك من خلال مراجعة الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعون الانتخابية التى انتهت يوم الجمعة تمهيدا لطباعة بطاقات الاقتراع وكشوف المرشحين.