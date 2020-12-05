التعليم العالي: انتخابات اتحاد الطلاب تكمل منظومة "الشيوخ" و"النواب"

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزراه التعليم العالي، عن أن فتح باب التقدم لانتخابات الاتحادات الطلابية سيبدأ يوم 10 ديسمبر، وذلك بعد أن وافق وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، على الجدول الزمني للانتخابات.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة "الحدث اليوم"، أن تحديد موعد هذه الانتخابات، له الكثير من الدلالات، اولها أن الدولة تتحرك بشكل واضح جدا لتحقيق عام دراسي نرجو أن يكون ناجحا ومتكاملا، ومغلف بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة الطلاب وجميع العاملين بالجامعات في المقام الأول، ومن بعده يأتي الرغبة في اكتمال العملية التعليمية.

وتابع المتحدث باسم وزراة التعليم العالي أن الانتخابات الطلابية وسيلة مشاركة شرعية للطلاب للتعبير عن أنفسهم، لاختيار من يرونه الأنسب بتمثيلهم، خاصة بعد إجراء انتخابات مجلس النواب مؤخرا، ومن قبلها انتخابات مجلس الشيوخ، ومن المناسب للمجتمع الجامعي الذي هو جزء من المجتمع المصري، أن يكون هناك انتخابات للطلاب.

وأستطرد: "نحن نتحرك وفق منظومة كاملة ودولة متكاملة، بها انتخابات برلمان ومجلس شيوخ وانتخابات طلابية وكافة الأشكال الانتخابات الديمقراطية".

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافق على إقامة انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2020/ 2021، لافتا إلى أنه تم مخاطبة رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق اللائحة الطلابية واتخاذ اللازم نحو الإعلان وتنفيذ الانتخابات خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٢٣ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ والتي أقرت لائحة الاتحادات الطلابية.

وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة د. طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية؛ وذلك لمتابعة سير أعمال الانتخابات للعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

ووجه الوزير بضرورة قيام كل جامعة بتقديم تقرير مفصل إلى اللجنة العليا عن سير العملية الانتخابية يوميا منذ بدايتها وحتى نهايتها.