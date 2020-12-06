تطور جديد بقضية "عصابة توك توك" الدقهلية: كانوا في طريقهم لقتل الرابع

في تطور جديد بقضية عصابة التوك توك بالدقهلية، كشفت التحريات عن أن المتهمين كانوا في طريقهم لقتل الضحية الرابعة، بعد قتلهم 3 شباب خلال يومين، إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مكان هادئ لارتكاب جريمتهم الرابعة.

تعود بداية القضية إلى عثور مواطن علي جثة شاب، في ترعة بين قريتي "صهرجت الصغرى وبهيدة" بدائرة مركز شرطة أجا، حيث توصلت تحريات إدارة البحث الجنائي إلى أن الجثة لسائق "توك توك" يدعى "سمير إيهاب عبد الحميد عبد اللطيف" 18 سنة سائق توك توك، ومقيم بكفر الهجرسي بميت غمر، وتبين أنه متغيب منذ يومين.

وعلى الفور أمر اللواء علاء سليم، مساعد الوزير للأمن العام، بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير المباحث المديرية بالاشتراك مع الأمن العام، لكشف ملابسات الحادث والتوصل إلى الجناة واتخذت المباحث عدد من الإجراءات بالتعاون مع المساعدات الفنية بالمديرية، لسرعة كشف الحادث والجناة.

وأثناء الفحص والبحث، تم تحرير محضر تغيب آخر لشاب يدعى أحمد مصطفى محمد على فرج 17 سنة كهربائي سيارات، مقيم بناحية كفر دماص، ويقود توك توك، حيث تبين أن ثلاثة شباب طلبوا منه توصيلهم إلى قرية صهرجت الصغرى التابعة لمركز أجا، واختفى عقب ذلك، وتم العثور على جثته بناحية المصرف الغربي الكائن بناحية المركز.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية".

وتمكنت مباحث الدقهلية من القبض عليهم أثناء اقيادتهم شاب بتوك توك لقتله، وسرقة التوك توك الخاص بهم، وبمواجهتهم في محضر الشرطة، اعترفوا بارتكاب الواقعتين، بالإضافة إلى واقعة أخرى لشاب يدعى مصطفي محمد مصطفى، 15 سنة، من قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر، وتبين أن أسرته لم تحرر محضر غياب به، وأنها تحاول البحث عنه، واعترف المتهمون بأنهم قاموا باستدراجه بحجة توصيلهم إلى ديرب نجم، وأثناء سيرهم وسط الزراعات، قاموا بضربة وخنقه وإلقائه في الزراعات.

وتبين أنهم يبيعون متحصلات جرائمهم إلى 3 من عملائهم في محافظتي القاهرة والجيزة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العارض علي النيابة العامة.