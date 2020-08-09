إحالة أوراق عصابة التوك توك للمفتي.. استدرجا شابا وقتلاه في قليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بإحالة أوراق عاطلين إلى المفتي للتصديق على الحكم بإعدامهما، لضلوعهما في قتل سائق والاستيلاء على الـ"توك توك" الخاص به بناحية قرية كفر أبوجمعة دائرة مركز قليوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشاد عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف فتحي ويصا ومحمد حفني سليم وأمانة سر رضا جاب الله.

كان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من مأمور مركز قليوب، بالعثور على جثة "محمد. ا. ح"، 28 سنة، سائق توك توك، ملقاة على جانب الطريق بناحية قرية كفر أبوجمعة دائرة المركز، وبها إصابة عبارة عن طلق ناري خرطوش أعلى منتصف الظهر.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الجريمة تشكيلاً عصابيًا يضم عاطلين تخصصا في سرقة مركبات التوك توك من أصحابها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رئيس مباحث مركز قليوب من ضبط المتهمين، وهما "د. م. د" 18 سنة، و"هـ. ص. ا"، 21 سنة، عاطلان، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وسلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا أنهما استدرجا المجني عليه من منطقة قليوب المحطة بحجة توصيلهما لناحية كفر أبوجمعة، وأثناء سيرهم بالطريق هدده الثاني بسلاح ناري "فرد خرطوش" كان بحوزته وأجبره على النزول من مركبة "التوك توك" إلا أنه حاول نزع مفاتيح "التوك توك" فعاجله بإطلاق عيار ناري بالظهر، وقام الأول بإحداث إصابات برأسه مستخدمًا "المطواة" وقاما بسحبه وإدخاله للزراعات مكان العثور على الجثة وفرا هاربين.