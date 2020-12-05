سقوط عصابة "التوك توك" بالدقهلية: قتلت 3 سائقين في يومين

كشفت أجهزة الأمن بالدقهلية، لغز غموض اختفاء سائقيْ "توك توك" بمركز أجا، في أقل من يومين، حيث تبين مقتلهما على يد عصابة تخصصت في استدراج سائقين "التوك توك" للزراعات، ثم قتلهم بهدف سرقة مركباتهم.

تعود الأحداث، عندما عثر أحد المواطنين علي جثة شاب ملقاة في ترعة بين قريتي "صهرجت الصغرى وبهيدة" بمركز أجا، حيث تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أحد المواطنين إلى مركز شرطة أجا بالعثور علي جثة شاب ملقاة في ترعة بقرية صهرجت الصغرى.

وانتقلت وحدة مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين أن الجثة لشاب مصاب بطلق ناري في الرأس، وبإبلاغ النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

وتوصلت تحريات إدارة البحث إلى أن الجثة لسائق "توك توك" يدعى "سمير إيهاب عبد الحميد"، 18 عاما، مقيم بكفر الهجرسي، التابع لدائرة مركز ميت غمر، وتبين أنه متغيب منذ يومين.

وأثناء التحقيقات تحرر محضر تغيب آخر لشاب يدعى أحمد مصطفى محمد، 17 سنة سيارات، مقيم بناحية "كفر دماص"، وأن آخر ظهور له، عندما طلب 3 أشخاص منه توصيلهم بالتوك توك، قيادته، إلى منطقة قرية "صهرجت الضغري" بمركز أجا، إلا أنه لم يظهر بعدها أيضا.

وبتكثيف مباحث الدقهلية البحث عن الشاب المختفي، عثرت على جثته ملقاة في المصرف الغربي بناحية مركز أجا، وبنفس طريق وفاة الأول.

وعقب هذا، وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث ووحدتي مباحث أجا وميت غمر، بالاشتراك مع الأمن العام، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع 3 أشخاص المشتبه فيهم أثناء استقلالهم التوك توك.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعتين، بالإضافة إلى واقعة أخرى لشاب يدعى "مصطفي محمد مصطفى، 15 سنة من قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر" وأن أسرته لم تحرر محضر غياب به، حيث كانوا يبحثون عنه بأنفسهم.

واعترف المتهمون في محضر الشرطة، بأنهم يستدرجون ضحاياهم من سائقي التوك توك، إلى مناطق زراعية مقطوعة، وفي منطقة خالية يستوقفونهم، ويتخلصون منهم بالقتل، ثم يلقون بهم في المصرف، ويأخذون مركبات "التوك توك" لبيعها في القاهرة أو الجيزة، وأن الثلاثة ضحايا قتلوهم خلال يومين.