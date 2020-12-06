أول صور لضحايا "عصابة التوك توك" في الدقهلية

خلال 48 ساعة تمكنت عصابة التوك توك في الدقهلية من تنفيذ مخططاتهم لقتل 3 شباب والاستيلاء على مركبات التوك توك التي يقودونها وإلقائهم بمياه الترعة أو الأراضي الزراعية بنطاق مركزي أجا وميت غمر، وألقت المباحث القبض عليهم قبل تنفيذ مخططهم لاستدراج الضحية الرابعة.

تنشر "الوطن" صور الضحايا بالإضافة إلى صور "العصابة" والتي تشكلت من 3 أشخاص، وباعوا متحصلات جرائمهم إلى 3 آخرين من محافظتي القاهرة والجيزة.

البداية كانت بعثور مواطن على جثة شاب، في ترعة بين قريتي "صهرجت الصغرى وبهيدة" بدائرة مركز شرطة أجا، وأخطرت الشرطة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

توصلت تحريات إدارة البحث الجنائي إلي أن الجثة لسائق "توك توك" يدعى "سمير إيهاب عبد الحميد عبد اللطيف" 18 سنة سائق توك توك، ومقيم بكفر الهجرسى بميت غمر، وتبين أنه متغيب منذ يومين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2290 لسنة 2020 جنح أجا ، وباستدعاء أسرته تعرفت علي الجثة داخل المشرحة، وجري استكمال التحريات لكشف ملابسات الحادث

ونجحت فريق البحث بمديرية أمن الدقهلية في خلال 48 ساعة من ضبط "عصابة التوك توك" تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع القتل والسرقة بالإكراه وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية .

وتلقى اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، من مأمور مركز ميت غمر، بغياب "سمير إيهاب عبد الحميد عبد اللطيف" 18 سنة سائق توك توك، ومقيم بكفر الهجرسى التابع لدائرة المركز، وتم العثور على الجثة في اليوم الثاني بناحية مركز أجا، ولم يتم العثور على التوك التوك.

وعلى الفور أمر اللواء علاء سليم مساعد الوزير للأمن العام، بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير المباحث المديرية بالاشتراك مع الأمن العام، لكشف ملابسات الحادث والتوصل إلى الجناة واتخذت المباحث عدد من الإجراءات بالتعاون مع المساعدات الفنية بالمديرية، لسرعة كشف الحادث والجناة.

وأثناء الفحص والبحث تم تحرير محضر تغيب آخر لشاب يدعى أحمد مصطفى محمد على فرج 17 سنة كهربائي سيارات، مقيم بناحية كفر دماص، ويقود توك توك، حيث تبين أن ثلاثة شباب طلبوا منه توصيلهم إلى قرية صهرجت الصغرى التابعة لمركز أجا، واختفى عقب ذلك، وتم العثور على جثته بناحية المصرف الغربي الكائن بناحية المركز.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أن وراء إرتكاب الواقعة ( ثلاثة أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية.

وتمكنت مباحث الدقهلية من القبض عليهم أثناء اقيادتهم شاب بتوك توك لقتله، وسرقة التوك توك الخاص بهم ، وبمواجهتهم في محضر الشرطة، اعترفوا بارتكاب الواقعتين، بالإضافة إلى واقعة أخرى لشاب يدعى مصطفي محمد مصطفى 15 سنة من قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر، وتبين أن أسرته لم تحرر محضر غياب به، وأنها تحاول البحث عنه، واعترف المتهمين بأنهم قاموا باستدراجه بحجة توصيلهم إلى ديرب نجم، وأثناء سيرهم وسط الزراعات، قاموا بضربة وخنقه وإلقائه في الزراعات.

وتبين أنهم يبيعون متحصلات جرائمهم إلي 3 من عملائهم في محافظتي القاهرة والجيزة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العارض علي النيابة العامة .