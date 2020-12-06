بعد خروج نيران من الأرض.. تحليل مبدئي ينفي وجود براكين بالوادي الجديد

كشف الدكتور محمد عبدالظاهر، أستاذ مساعد جيوفيزياء بمركز البحوث الفلكية، حقيقة ظاهر النيران تحت الأرض بالوادي الجديد، قائلا إنهم تلقوا استفسارات والتساؤلات عن خروج دخان أبيض من بطن الأرض في منطقة "الهنداو" بالداخلة، وجرى تشكيل فريق عمل بالمعهد للوقوف على طبيعة تلك الظاهرة.

وأضاف "عبدالظاهر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنهم رصدوا هذه الظاهرة لمدة 4 أيام وأخذوا بعض القياسات الجيوفيزيقية والعينات من الأرض وآبار المياه، وعندما وصلوا للمكان وجدوا بالفعل دخانا أبيض يخرج من باطن الأرض، ورائحة كبريت هيدروجيني، ودرجة حرارة الأرض 240 درجة، كما كانت تظهر في الفيديوهات المنتشرة.

وأوضح أنه سيتم تحليل العينات المأخوذة من الأرض، والتقييم المبدئي بأن هذه الظاهرة ليست له علاقة بأي براكين أو نشاط زلزالي في المنطقة، كما أن المصدر الحراري يظهر بأنه في السطح وليس عميقا، وبسبب الاحتكاك تظهر النيران.

ولفت أن الأهالي أخبره بأن هذه الظاهرة موجودة منذ 3 سنوات، وتظهر في الشتاء وتختفي في الصيف، وجرى أخذ عينة من أحد أبيار المياه القريبة من المنطقة، وكانت درجة حرارة المياه 30 درجة، وهي عادية.

وأشار إلى أن سبب حدوث تلك الظاهرة بسبب وجود الطفلة السوداء وصاحبها معدن "بيريت" والتركيب الكيميائي الخاص به ses2، وهو الحديد والكبريت، وعندما يحدث به أكسدة يصدر حرارة شديدة ويتم ترسيب الكبريت على السطح وخروج رائحة الكبرتيت الهيدروجين.

وأكد أنه يمكن الاستفادة من تلك المواد أو المعادن الحاملة للكبريت اقتصاديا إذا توفرت بكميات كبيرة في المنطقة، ويستفاد منها في صناعات مختلفة، مثل الدوائر الكهربائية وتصنيع حمض الكبرتيك والأصباغ والحبر.