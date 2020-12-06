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محمود مسلم

إسرائيل تسجل 986 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كتب:

(أ.ش.أ)
09:11 ص | الأحد 06 ديسمبر 2020
إسرائيل تسجل 986 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

إسرائيل تسجل 986 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، تسجيل 986 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 311 حالة خطيرة.

وذكرت الوزارة الإسرائيلية في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 2909 حالات بعد تسجيل 8 حالات أمس السبت بينما هناك 101 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وتجاوز العدد الاجمالي للاصابات بكورونا في اسرائيل الـ344 ألف حالة تعافى منهم ما يزيد على 328 ألف حالة.

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