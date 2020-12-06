لجنة تسعير الوقود تستعد لإعلان الأسعار الجديدة أول يناير المقبل

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية، لإعلان الأسعار الجديدة للوقود من البنزين والسولار، خلال الأيام الأولى من العام المقبل 2021، حيث ستنعقد اللجنة الخاصة بالتسعير التلقائي للوقود والمعنية بتحديد أسعار الوقود في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي، في أكتوبر الماضي، تثبيت أسعار البنزين عند سعر 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، فيما استقر سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وتعمل آلية التسعير التلقائي للوقود على تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية، بما يتناسب مع سعرها الحقيقي.

وتستهدف الآلية تغيير أسعار الوقود بشكل ربع سنوي، حيث يجري تعديل الأسعار وفقًا لمعادلة سعرية تتكون من سعر برميل النفط خام برنت العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بجانب عدة تكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة، حيث ترتفع أو تنخفض أسعار الوقود بنسبة 10% أو تثبيت السعر.

وتُعقد اللجنة كل ثلاثة أشهر، حتى يكون هناك متوسط سعري، ولتقييم أسعار النفط الخام برنت العالمي بشكل صحيح وعادل.

وقال الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولي، إنه جرى تثبيت الأسعار الحالية للوقود، لأنه يتناسب مع السعر التأميني الذي وضعته وزارة البترول، حيث تراوح سعر النفط العالمي بين 39 و43 دولارا للبرميل خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأضاف في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن السعر الحالي للمنتجات البترولية من البنزين والسولار والمازوت، يتناسب بشكل كبير مع الظروف الحالية للدولة، والظروف الاقتصادية للدولة، نظرا لانتشار فيروس كورونا في العالم، وتأثير على العاملين والتجارة والصناعة في الدولة.

وقال المهندس مدحت يوسف الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، إن الأسعار الجديدة متناسبة مع الأسعار العالمية للنفط، خاصة أن الأسعار انخفضت بشكل كبير منذ إبريل وحتى يونيو الماضي، ولم تخفض الأسعار خلال الربع الماضي من العام.

وأضاف يوسف، لـ"الوطن"، أن الأسعار الحالية تتناسب مع الأسعار الحالية العالمية للنفط، وتتناسب أيضا مع ظروف الدولة.