كفاية بطولات يا أخي.. تتويج الأهلي بالكأس يتصدر "التوك شو"

لا شك أن مباراة الأهلي وطلائع الجيش، في نهائي بطولة كأس مصر، كانت هي حديث الشارع المصري، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة بعدما نجح الأهلي في تحقيق اللقب الثالث له هذا الموسم، بعد فوزه بركلات الترجيح.

وفور انتهاء المباراة، احتفلت جماهير الأهلي في كل مكان بفوز فريقها بكأس مصر التي تعد البطولة الثالثة هذا العام، بعد التتويج بكل من بطولة الدوري المصري، وبطولة دوري أبطال أفريقيا، ووصلت الفرحة إلى برامج "التوك شو" حيث كان لمباراة الأهلي وطلائع الجيش، نصيب كبير من البرامج أمس السبت.

وتستعرض "الوطن"، أبرز التصريحات حول مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس مصر، في برامج "التوك شو".

عمرو أديب بعد تعادل الطلائع مع الأهلي: عدالة السماء هبطت في برج العرب

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته البالغة بتعادل فريق طلائع الجيش مع الأهلي، في نهائي كأس مصر، والوصول إلى الوقت الإضافي، بعد تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، موضحًا أنه كان هناك ضربة جزاء واضحة وصحيحة لطلائع الجيش لم يحتسبها الحكم، ولكن عدالة السماء هبطت في برج العرب.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، أن موقف طلائع الجيش، سيكون صعبًا للغاية خلال الشوطين الإضافيين، كونه سيلعب بـ10 لاعبين فقط عقب طرد أحمد علاء: "هتبقى مسألة صعبة عليهم شوية"، ساخرًا: " إحنا قاعدين مستنيين الجون بتاع الأهلي اللي بييجي في الدقيقة 99 أو في الدقيقة 155 أو في الدقيقة 195".

وأشار إلى أن هناك نضال مشرف من لاعبي طلائع الجيش، بينما أداء الأهلي عادي للغاية، ويكاد يكون تقليديا: "الناس بتلعب وخلاص، مفيش شيء يقول إن الأهلي متفوق، لاعبو الطلائع كانوا متفوقين وبياكلوا موز دلوقتي على الدكة، الكرة دي شيء عظيم، الناس بتعبر عن نفسها وتقدر تشجع بقوة، طاقة كتيرة تطلع الناس بتكون سعيدة".

وتابع: "فريق طلائع الجيش عنده روح ومواهب، عمرو مرعي، وأحمد سمير، وعدد من اللاعبين الجيدين، ومنهم أيضًا حارس المرمى بسام، كلهم لاعيبين على مستوى عالي، وطارق العشري المدير الفني للفريق راجل محترم وعامل بيهم فرقة كويسة".

أديب للأهلي: كفاية بقى معندكش اخوات بنات

تقمص الإعلامي عمرو أديب، دور مُعلق كرة القدم أثناء متابعته لركلات الترجيح بين الأهلي وطلائع الجيش، حيث قال: "الحمد لله، ممكن الواحد يبقى عنده خبرة للتعليق على مباريات كرة القدم"، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر".

وأشاد أديب، بحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، خلال ضربات الترجيح: "يا جدعان أنا زملكاوي، بس محمد الشناوي حاجة غير طبيعية، بمجرد مانام على جنبه جاب الكورة، الشناوي بيقفل الجون بطريقة غريبة"، وفي تعليقه على إضاعة محمد مجدي أفشة لضربة الجزاء: "روح يا ابني الله يباركلك".

وأشار الإعلامي، إلى أن الأهلي فاز بمعاناهة معربًا عن اندهاشه الشديد لفرحة لاعبي الأهلي وكذلك جماهير القلعة الحمراء بالبطولة: "من حقه يفرح وينبسط بس كأنها البطولة الأولى يعني؟، الشناوي بطل، بسام بطل، موسيماني بطل، طارق العشري بطل، كان لحراس المرمى دور كبير في هذا الأمر".

وتابع ساخرًا: "هو فيه بطولة لسه الأهلي مخدهاش، فيه بطولة الترماي مثلا؟، ده ناقص ياخد بطولة البلي، بصراحة حرام، عمرو عيط وتعب، أما محمود كهربا وعياطه ده أنا عارفة كويس، هو عنده فيلم نهاية كل ماتش، هو الأهلي عنده إيه غير عد البطولات وإحنا عندنا إيه غير الحسد، كفاية بطولات يا أخي معندكش اخوات بنات؟، أنا مركب دعامة وقلبي لا يتحمل كله ده".

أيمن الكاشف: المباريات النهائية تُكسب ولا تُلعب.. وشابوه للعشري

علق المعلق الرياضي أيمن الكاشف، على تتويج الأهلي بكأس مصر بعد فوزه على طلائع الجيش بالضربات الترجيحية، قائلا إن المباراة كانت ملحمية، ومباراة حدث، ويشكل سطر جديد بحروف من ذهب يكتب في السجلات وسيظل موجود للأجيال المقبلة ومخلد، نظرا لعراقة البطولة.

وأضاف "الكاشف" خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن بطولة كأس مصر من أطول البطولات، حيث بدأت الأدوار التمهيدية 25 أكتوبر 2019، وبدأ الدور الـ32، أي ظهور أندية الدوري الممتاز، في يوم 2 ديسمبر 2019، والبطولة استمرت عام و3 أيام، مثلما كان الدوري في نسخته الماضية الأطول في تاريخ كرة القدم المصرية.

وأوضح أن تقييمه للمباراة 7 من 10 نظرا لأن المباراة خلت من الإثارة و"الحلويات" و"الترقيصات" التي تمتع عشاق كرة القدم، ولكن بالنسبة للعاملين في كرة القدم هناك عوامل قوة كبيرة في المباراة، متابعا: "كلنا قولنا شابوه لطارق العشري ولاعبي طلائع الجيش"، حيث قدموا نموذج للفريق المنافس الذي كافح 120 دقيقة أمام نادي القرن وبعدما لعب بـ10 لاعبين ومتأخر بهدف نظيف، وأحرز هدفا في الوقت المحبب للنادي الأهلي وهو "+90".

وتابع: "المباراة كانت متكتفة والبحث عن حلول وثغرة ومجتش إلا في الدقيقة 65، والمباريات النهائية 90 دقيقة، تُكسب ولا تُلعب، وعشان كدة بعد تقدم الأهلي بهدف سحب حسين الشحات ونزل أكرم توفيق، ومن وجهة نظري الأفيد أنزل ياسر إبراهيم لأن الطلائع كان بيعتمد على الكرات المرسلة والثابتة".

عبدالحفيظ يمازح أديب: مش ناوي؟.. والإعلامي: سنظل أوفياء

مازح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، الإعلامي عمرو أديب، عن انتمائه الكروي، ورغبته أن يكون الإعلامي أحد مشجعي القلعة الحمراء، فيما رد أديب: "لا.. مش هتراجع، سنظل أوفياء".

وأضاف عبدالحفيظ، مازحًا: "بعد كل السنين والخبرات دي مش هتراجع نفسك بقى، مش ناوي تقدم على كده"، وذلك بسبب تشجيع الأخير للزمالك، وظل أديب على موقفه: "لا مش هتراجع، سنظل أوفياء".

سيد عبدالحفيظ بعد التتويج بكأس مصر: فرحنا.. نحضر بقى لحاجة جديدة

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، عن فرحته الغامرة بفوز فريقه بكأس مصر، قائلًا: "الحمد لله إن احنا فوزنا، وهنفرح النهاردة، وبكرة وبعده، ومن يوم الثلاثاء نبدأ نحضر لمباراة السوبر الأفريقي يوم 18 مع نهضة البركان، هنحضر لحاجة جديدة".

وأضاف عبدالحفيظ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر": "الكرة كده، لازم يبقى فيها نوع من التركيز الكتير، التاريخ يُسجل والأساطير تتكتب، بس لازم نشتغل ونجتهد ونحضر بشكل كويس، الأهلي على مدار تاريخية حقق بطولات عظيمة، لازم نسلم للأجيال اللي بعدنا زي ما اللي قبلنا سلمونا".

مجدي عبدالغني: دفاع الأهلي يعاني

علق مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش، قائلا: "مروان محسن أضاع هدفاً كان من الممكن أن يحسم بطولة كأس مصر مبكراً لكن ذلك أدى لتراجع الروح المعنوية للأهلي مقابل طلائع".

وأضاف عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on"، أن الأهلي لديه مشكلتان في خطي الدفاع والهجوم، واستطاع منافسه اختراقه عدة مرات في خطه الدفاعي، بالإضافة إلى أن خط الهجوم لم يستطع التقدم بشكل جيد لإنهاء اللقاء لصالحه".