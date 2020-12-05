والد طفل نجع حمادي ضحية الاحتفال بفوز الأهلي: انتظر مكالمة من "الخطيب"

قال علاء أبوالوفا، والد الطفل عبدالرحمن، الذي شوهت النيران جسده أثناء الاحتفالات بفوز الأهلي ببطولة أفريقيا بشوارع نجع حمادي، إنه يأمل في اتصال من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لعلاج ابنه على نفقة النادي، لعدم قدرته على تكاليف العلاج.

وأضاف، أن ابنه يعاني من حروق من الدرجة الأولى والثانية، وهو الآن محجوز بقسم الحروق بمستشفى قنا العام، مؤكدا أنه أصيب خلال إشعال مشجعين النيران احتفالا بفوز الأهلي، فاندلعت فيه النيران وأحرقت وجهه وجزء من شعره وأذنه ويديه وقدميه، ونقل إلى مستشفى نجع حمادي، وخرجنا منه وذهبنا إلى طبيب خاص بمجمع الوعي الإسلامي في المدينة، ولكن علاجه غالٍ لا يمكن تحمل تكاليفه.

وتابع بأنه عندما أخبر الطبيب بارتفاع سعر العلاج، رد عليه "علشان ابنك يخف أو تروح مستشفى قنا العام"، وبالفعل تم تحويله على مستشفى قنا العام بقسم الحروق، وذلك منذ الخميس الماضي وحتى هذه اللحظة لم يأتِ الطبيب.

وأشار والد الطفل أن عبد الرحمن، يحتاج إلى علاج فوري وعلى المدى الطويل كما يحتاج إلى عمليات تحميل، لافتا إلى أنه كان يأمل في أن يتواصل معه أعضاء النادي الأهلي لرفع معناويته، "ولكن لم يعبرنا أحد".

وناشد والد عبد الرحمن، الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ووزارة الصحة بعلاج نجله.

وعبد الرحمن، طفل ومشجع اهلاوي من مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، وخرج مع العشرات في شوارع نجع حمادي للاحتفال بفوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وأثناء الاحتفال وقعت عليه ألعاب نارية سببت له حروقا كبيرة.

وكان مشجعان آخران أصيبا أثناء مشاركتهما باحتفالات فوز النادي الأهلي ببطولة أفريقيا، بحروق، إثر اشتعال النيران فيهما، بمدينة نجع حمادي.