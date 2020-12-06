"الحجايا" مستشارا جديدا لملك الأردن: حصل على الزمالة من أكاديمية ناصر

عيّن العاهل الأردني عبدالله الثاني، عاطف عودة الحجايا مستشارا له لشؤون العشائر برتبة وراتب وزير، خلفا للمستشار المستقيل سعد هايل السرور، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن عودة الحجايا "56 عاما" التحق بالأمن العام في 1982، وخدم 33 سنة في الأمن العام وقوات الدرك.

وحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية من جامعة مؤتة، والماجستير في الدراسات الأمنية عام 2005 من ذات الجامعة.

ونال درجة زميل كلية الدفاع الوطني في الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر عام 2011، ومن ثم الدكتوراه في إدارة الأعمال من معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي في جامعة "أم درمان" في السودان عام 2014.

تسلم عددا من المناصب، آخرها مدير أركان في لواء الأمير حسين، كما قلّد بعدد من الأوسمة والشارات التقديرية، منها وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الثانية عام 2014.