العاهل الأردني: المحنة التي يمر بها لبنان محنتنا جميعا

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، إن "المحنة التي يمر بها لبنان هي محنتنا جميعاً، فهي تؤثر على بلداننا أيضاً، ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي".

وأضاف الملك عبدالله الثاني، خلال مشاركته في مؤتمر دولي لحشد الدعم للبنان في أعقاب انفجار ميناء بيروت، عبر تقنية الاتصال المرئي، أن الأردن بدأ بإرسال مساعداتٍ طبيةٍ، ومستشفى ميداني، ومواد إغاثية أخرى، كما سيجري قريباً إرسال فرق إنقاذ إضافية، وإمدادات غذائية وطبية لتقديم المساعدة على المدى القصير، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأضاف العاهل الأردني، أنه لابد من إعادة ضبط العولمة التي تتطلب تكاملاً أفضل في مواردنا، فالأردن مستعد للقيام بدوره، عبر توفير نقطة انطلاقٍ ومركزٍ لوجستيٍ لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الدولية والإقليمية إلى لبنان، وعلى المدى الطويل، وبالعمل مع شركاء دوليين آخرين، فإن الأردن مستعد لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز المخزون الغذائي الاستراتيجي في لبنان، بالإضافة إلى دعم قطاع الطاقة والنظام المالي، فضلاً عن قطاع الأعمال والشركات.

يأتي المؤتمر بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بهدف تقديم المساعدة والدعم لبيروت والشعب اللبناني، بمشاركة قادة وممثلي دول عربية وأجنبية.