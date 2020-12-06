وفد شعبة البترول بـ"المهندسين" يزور كلية الطاقة بالجامعة البريطانية

زار وفد من شعبة البترول والتعدين والفلزات بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس صبري أبوالوفا الشرقاوي بزيارة كلية الطاقة بالجامعة البريطانية، "في إطار خطة الشعبة لإقامة سلسلة من الزيارات"، بحسب بيان للنقابة.

وتخلل الزيارة تقديم محاضرة عن تاريخ البترول في مصر، وعن نقابة المهندسين منذ نشأتها حتى اليوم، والخدمات التي تقدمها لأعضائها "ودورها المهني والقومي كونها الدرع الواقي لأعضائها وللمهنة، وأحد المنظمات الرائدة والداعمة للخطط التنومية فهي الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها"، بحسب البيان.

وعلى مدار ساعتين عقد الوفد مناقشة مفتوحة مع أعضاء هيئة التدريس برئاسة الدكتور عطية محمد عطية، عميد كلية الطاقة، ومع الطلبة عن مستقبل البترول في مصر وعن دور النقابة في رفع شأن المهندس والمهنة.

وكانت نقابة المهندسين قد أعلنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مبادرة "مجتمع رقمي تفاعلي" لتدريب شباب المهندسين على أحدث تكنولوجيا التحول الرقمي لأكثر من 30 تخصصا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت النقابة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن التفاصيل وباقي الشروط المؤهلة متوافرة من خلال الرابط الإلكتروني بالمعهد القومي للاتصالات www.nti.sci.eg/dey/

كما أعلنت النقابة العامة للمهندسين في وقت سابق عن منحة مجانية تدريبية لشهري ديسمبر ويناير المقبلين، وذلك لشباب الدلتا في 6 تخصصات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وهي منحة مماثلة لما أعلنته النقابة أيضا لشباب المهندسين بالصعيد.

وقالت النقابة، في بيان عنها، إن المنحة تأتي في إطار التعاون بين نقابة المهندسين ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن "مبادرة شباب مصر الرقمية" للمهندسين خريجي سنوات من 2012 حتى 2020، بمناسبة افتتاح مقر المعهد القومي للاتصالات بمركز إبداع مصر الرقمية، بفروع الدقهلية والمنوفية وذلك في 6 مجالات.