سعر الدولار اليوم الأحد 6-12-2020 في مصر: مستقر للأسبوع الثاني

سجّل سعر الدولار استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، وذلك للأسبوع الثاني على التالي، وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط سعر صرف العملة الأمريكية في البنوك اليوم، 6 ديسمبر الحالي على هذا النحو.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وفي مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلي سعر جاءت البنوك الآتية: كريدي أجريكول، والبركة، والأهلي الكويتي "بيريوس"، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، وقناة السويس، وعودة، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، وأبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، والأهلي المتحد، والتعمير والإسكان، بـ15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر للدولار في بنوك العقاري المصري العربي، والأهلي المصري ومصر بـ15.60 جنيه للشراء، 15.70. جنيه للبيع.

وتسببت الانخفاضات المتتالية في سعر صرف الدولار خلال 11 شهرًا ماضية، إلى فقدانه لنفوذه وسيطرة تربعه على سوق العملات، إذ أدّى انخفاض الدولار خلال الأشهر الماضية، إلى إثارة قلق ومخاوف مكتنزي الدولار، فاضطر عدد كبير منهم إلى بيعه، وبالتالي لم يعد مخزنًا للقيمة، وانعكس ذلك بالسلب على شركات الصرافة، حيث تراكمت لديها كميات كبيرة من الدولار.

وقال علي الحريري، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إنّ هناك اتجاهًا كبيرًا من جانب حائزي الدولار في البنوك إلى تنوع إيداعاتهم باليورو والجنيه المصري، رغم تراجع سعر الفائدة.

وخلال شهر نوفمبر الماضي، هبط مؤشر الدولار بنحو 2.5%، إذ تحمّس المستثمرون لنتائج التجارب الواعدة للقاحين رئيسيين محتملين، قد يكونا سببًا في القضاء على وباء فيروس كورونا.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجّلت أسعار العملات العربية والأجنبية تباينًا أمام الجنيه المصري إذ استقر سعر الريال السعودي عند 4.16 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك بلوم، وقطر الوطني المصرف العربي الدولي، و"hsbc"، والمشرق.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.25 جنيه كأعلى سعر شراء في بنوك بلوم، وعودة، والمشرق، و"hsbc"، وقطر الوطني.

وسجّل اليورو أعلى سعر للشراء في 4 بنوك هي عودة، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي الأول بـ18.91 جنيه، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 20.94 جنيه، في مصرف أبوظبي الإسلامي.