استقرار سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم

أعلنت البنوك وشركات الصرافة، استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه، في بداية تعاملات اليوم السبت، وجاء بنك المصري لتنمية الصادرات بأعلى سعر للدولار، حيث سجل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

ويعقبة 22 بنكًا في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بسعر أقل منه بقرش واحد، بينها كريدي أجريكول، والبركة، والأهلي الكويتي (بيريوس)، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، وقناة السويس، وعوده، والكويت الوطني، والتنمية الصناعية، وأبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، والأهلي المتحد، والتعمير والإسكان، وذلك بـ15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، فيما باع بنكا الأهلي المصري ومصر الدولار بأقل سعر، بـ15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.18 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنك الأهلي المصري، فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي بقيمة 4.27 جنيه في البنك الأهلي المصري.

وشهدت العملات الأجنبية ارتفاعًا خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة مقابل الجنيه، وسجّل اليورو أعلى سعر للشراء في بنوك عودة، والمصري لتنمية الصادرات، والإمارات دبي الوطني، وفيصل الإسلامي بـ18.66 جنيه، وسجّل سعر شراء الإسترليني في بداية التعاملات اليومية عند 20.83 جنيه، في بنك hsbc.

وأدت الانخفاضات المتتالية لسعر صرف الدولار خلال 11 شهرًا ماضية إلى فقدانه لنفوذه وسيطرة تربعه على سوق العملات، إذ فقد الدولار 160 قرشًا، ليباع بـ15.69 جنيه مقابل 16.09 جنيه في بداية 2020.

وقال علي الحريري، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إنّ انخفاض الدولار خلال الأشهر الماضية، أثار قلق ومخاوف مكتنزي الدولار، فاضطر عدد كبير منهم إلى بيعه، وبالتالي لم يعد مخزنًا للقيمة، وانعكس ذلك بالسلب على شركات الصرافة، حيث تراكمت لديها كميات كبيرة من الدولار.

ولفت إلى أنّ هناك اتجاهًا كبيرًا من جانب حائزي الدولار في البنوك إلى تنوع إيداعاتهم باليورو والجنيه المصري، رغم تراجع سعر الفائدة.