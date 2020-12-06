رئيس جامعة حلوان يوضح إجراءات العزل حال رصد حالات اشتباه بكورونا

كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية"، أن الجامعة وغيرها من الجامعات تجري دوريا تعقيم وتطهير للمنشآت التعليمية الموجودة بها، وكذلك المدن الجامعية، فضلاً عن التعامل الفوري والسريع مع أي حالات اشتباه وفقا للإجراءات الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن هناك إجراءات سيتم تطبيقها حال وجود أي حالات اشتباه بفيروس كورونا بين منتسبي الجامعة سواء كان من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أوالعاملين.

وأوضح "نجم"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن أبرز الإجراءات المتبعة في حال رصد أي حالات اشتباه أو إصابة بكورونا سواء كانت بالكليات أو المدن الجامعية، تتمثل في الآتي:

- يتولى القائم بالعملية التعليمية من عضو هيئة تدريس أو الهيئة المعاونة، أو المشرف مسؤولية إحالة أي طالب تظهر عليه أعراض كورونا المستجد، إلى الجهة الصحية بالجامعة سواء كانت عيادة أو مستشفى الطلبة التي تتبع الجامعة، لإجراء الفحوصات اللازمة.

- في حال الكشف عن حالة مستقرة من المرض لدى أحد المترددين عى الجامعة أو الكادر الجامعي أو الطلاب، بحيث تظهر عليها أعراض كورونا فينبغي على المسؤول من الإدراة الطبية في الجامعة أو الكلية الاتصال بمستشفى الطلبة أو المستشفى الجامعي التابع للجامعة.

- في حالات الطوارئ، مثل وجود حالات غير مستقرة للمرض من المترددين سواء كان من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، يتم التواصل الفوري مع المستشفى الجامعي حال وجودها أو مستشفيات الحميات أو الصدر بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية المناسبة.

- في حال ظهور أعراض كورونا على أحد الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أثناء تواجده في الجامعة، فسيتم عزله على الفور في غرفة عزل مجهزة وفقا لأحدث الاشتراطات الصحية، وذلك حتى يتم إرساله إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

- في حال جاءت نتيجة الفحص إيجابية، يتم تتبع كل الأشخاص الذين اختلط بهم الشخص المصاب، بمعنى أن أي شخص أمضى معه المصاب أكثر من 15 دقيقة ضمن نطاق مترين، منذ يوم ظهور الأعراض، أو اليوم الذي جاءت فيه نتيجة فحص PCR إيجابية سواء كانوا أعضاء هيئة تدريس أو طلاب، حيث يجب أن يدخل كل منهم في حجر صحي تتراوح مدته من 3 إلى 10 أيام، وذلك وفقا للأعراض التي تظهر، حيث أنها تبدأ من يوم إجراء فحص PCR للشخص الذي جاء نتيجته إيجابية، أو من يوم ظهور الأعراض، في حال تأكيدها من الطبيب.

- تخصيص غرفة عزل منفصلة عن غرفة التمريض بكل كلية، ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها أو المؤكدة من "كوفيد 19" مع وضع إجراءات للتطهير وفقا للتوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وزارة الصحة والسكان.