الجامعات تستعد لانتخابات اتحادات الطلاب: إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

استعدادات مكثفة تجريها الجامعات الخاصة والحكومية، لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2020- 2021، وذلك بعد ورود خطاب وزير التعليم العالي، وجدول إجرائها خلال الفترة من 10 إلى 25 ديسمبر الجاري، مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة خلال الانتخابات.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الجاهزية التامة لتطبيق إجراءات مواجهة كورونا، والمتمثلة في تحقيق التباعد الاجتماعي وعدم السماح لأي طالب بالدخول إلى مقار اللجان للتصويت دون ارتداء كمامة.

وقال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إن الجامعة أنهت جميع استعداداتها بشأن إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات المختلفة، مؤكدا أنه جرى الاستعداد بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه سيجري عمل التعقيم الدوري لجميع مقار انتخابات اللجان بالكليات قبل وبعد موعد الانتخابات يوميا، فضلا عن منع الدخول للطالب في أي مرحلة من مراحل الانتخابات دون ارتداء كمامة، فضلاً عن التشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي.

وأكد النجار، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الجامعة تطبق الإجراءات تزامنا مع إجراءات وتوجيهات الدولة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، فيما يتعلق بمواجهة كورونا المستجد، لافتا إلى أن الجامعة أنهت تجهيزات الصناديق الزجاجية الشفافة لإجراء عمليات الاقتراع، وكذلك تجهيز الأماكن المهيئة ذات التهوية الجيدة لإجراء عمليات التقدم للترشح والتصويت للانتخابات.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنه سيجري التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بقواعد تطبيق التباعد الاجتماعي، وكذلك تجهيز الصناديق الزجاجية لإجراء عمليات الاقتراع والتعقيم والتطهير الدوري لأماكن التقديم والتصويت الانتخابات.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات 2020، يوم 10 ديسمبر الجاري، بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة، وذلك وفقاً للجداول المعلنة.

وأوضح المصدر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدق على جدولها يوم 2 ديسمبر الجاري، لافتا إلى أنه جرى إخطار جميع رؤساء الجامعات بالمواعيد المتعلقة بالجداول.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، عن تفاصيل الجدول الانتخابي لاتحادات طلاب الجامعات 2020، مشيرا إلى أن فتح باب الترشح لها سيكون الخميس 10 ديسمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية 12 ديسمبر، وتلقي الطعون 14 ديسمبر، وفحص الطعون 15 ديسمبر، والكشوف النهائية للمرشحين يوم 16 ديسمبر، والدعاية الانتخابية تبدأ يوم 17 ديسمبر.

وتابع بأن الجولة الأولى للانتخابات يوم 20 ديسمبر، والإعادة 21 ديسمبر، وانتخابات الأمناء والمساعدين للجان يوم 22 ديسمبر، وانتخابات رؤساء اتحادات الكليات 23 ديسمبر، وانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورؤساء الاتحادات يوم 24 ديسمبر.