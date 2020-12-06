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مصر للطيران: سننقل لقاح كورونا عبر حاويات بها كبريت ذاتي للحفاظ عليه

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محمد عزالدين
02:23 ص | الأحد 06 ديسمبر 2020
اللقاحات

اللقاحات

أكد الطيار محمد رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن شركته جاهزة لنقل الكميات التى ستتعاقد عليها مصر من الفاكسين "اللقاح" الخاص بفيروس كورونا عبر طائرات الشحن، بالإضافة لطائرة من طراز 777 ستضاف لأسطول الشحن بحيث نضمن جاهزية الاستعداد لعملية النقل.

وكشف في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" أن الأولوية لنقل الفاكسين ستكون لمصر وسوف سيتم استقبال أي عروض لنقلها لدول أخرى.

وحول جاهزية الطائرات تقنياً لنقل الفاكسين قال "ما زالت طائرات شحن عادية لكن لم يتحدد بعد درجات الحرارة المطلوبة  لنقل الفاكسين حتى يتم إعداد الأسطول وتجهيزه لها.. وفي الغالب سيكون هناك حاويات داخلها كبريت ذاتي للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة".

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