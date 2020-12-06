"التعليم": امتحانات النقل 23 يناير.. وتعقيم اللجان لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل للعام الدراسي 2020/2021، 23 يناير المقبل وفقا للخريطة الزمنية الموضوعة سلفا قبل بداية العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي قرار بتأجيل الامتحانات بسبب فيروس كورونا، كما أن الوزارة ستعمل على توفير كل سبل الراحة للطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات.

وقال شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه سيكون هناك تنسيقا كاملا بين الوزارة والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان الامتحانية قبل بداية الامتحانات، إضافة إلى قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات للاطمئنان على صحتهم، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى عقد الامتحانات بشكل طبيعي في ظل جائحة كورونا، موضحا أن جميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم ملتزمة تماما بحضور الحصص المدرسية داخل المدارس.

ونوه وزير التربية والتعليم، أن العمل داخل الوزارة يسير على قدم وساق لاستكمال العام الدراسي الجديد رغم كل التحديات والصعوبات الموجودة في ظل جائحة كورونا، مؤكدا أن الوضع الصحي في المدارس تزامنا مع الأسبوع الثامن من بداية الدراسة مستقر للغاية، موضحا أنه ليس هناك ما يستدعي تأجيل أو ترحيل الامتحانات.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، عن إتاحتها منصة "حصص مصر" للمرة الأولى، لطلاب المرحلة الثانوية والتي توفر طرق تعلم جديدة وشرح سلس للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين.

وأوضحت وزارة التعليم عبر صفحتها الرسمية أن الحصص يقدمها معلمين خبراء في مجالهم، بالإضافة إلى أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية، كما تحتوي المنصة على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.

ونوهت وزارة التعليم، إلى أنه يتم تحديث المحتوي بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم للطلاب التسجيل مجانا لفترة محدودة.

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