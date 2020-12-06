ليس بسبب السعر.. الصين تستهدف الدول النامية لتصدير لقاحات كورونا

تنتاب الدول النامية عديد من المخاوف حيال إمكانية حصولها على لقاح للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في ظل أسعاره المتوقعة والتي لن يكون بمقدورها الالتزام بها.

ونتيجة لتلك المخاوف دعت عدة دول أبرزها مصر، إلى أن تكون هناك حصة عادلة للدول النامية من اللقاح، تراعي احتياجات تلك الدول وقدراتها ومواردها.

ويأتي اللقاح الصيني المتوقع الإعلان عنه قريبا كأحد البدائل التي يمكن للدول النامية الحصول عليها إذا لم تستطع الوصول إلى أي من اللقاحات العالمية الأخرى كلقاح "فايزر".

تحركات سريعة في تجارب اللقاح الصيني

ويسرع مطورو اللقاح الصيني حاليا، في إجراء الاختبارات النهائية للقاحات لفيروس كورونا، في وقت تقدم الحكومات الإقليمية في جميع أنحاء الصين طلبات لقاحات تجريبية.

وتتزامن تلك التطورات مع تهافت عالمي على اللقاحات، إذ أصدرت بريطانيا، مؤخرا، موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح المرشح لشركة فايزر، وسارع مقدمو الخدمات لبدء التوزيع.

5 لقاحات في الصين

وتمتلك صناعة الأدوية الوليدة في الصين، 5 لقاحات على الأقل من 4 منتجين، يجري اختبارها في أكثر من 12 دولة، وذلك رغم أن مسؤولي الصحة لم يحددوا بعد مدى نجاحها، أو كيف يمكن أن تصل إلى 1.4 مليار شخص في البلاد.

لكن خبراء الصحة يقولون إنه حتى لو نجحوا، فإن عملية إصدار الشهادات لدول ومناطق مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وغيرها من البلدان المتقدمة قد تكون معقدة للغاية بحيث لا يمكن استخدامها هناك، وبالتالي فإن الدول النامية ستكون الأقرب، أي أن سبب الإقبال على اللقاح الصيني ليس السعر.

الدول النامية البديل الأمثل لتصدير اللقاح الصيني

في المقابل، قالت الصين إنها ستضمن أن تكون المنتجات "في متناول الدول النامية". وقالت إحدى الشركات المطورة، وهي مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية، المعروفة باسم "سينوفارم"، في نوفمبر الماضي، إنها تقدمت بطلب للحصول على موافقة السوق النهائية لاستخدام لقاحها في الصين.

وجرت الموافقة على استخدام البعض الآخر في حالات الطوارئ بالنسبة للعاملين الصحيين، وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى.

وعلى عكس لقاح فايزر، الذي يجب أن يظل مجمداً في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر، يمكن تخزين لقاحهم عند 2 إلى 8 درجات مئوية، وفق المسؤولين الصينيين.