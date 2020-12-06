الصحة تتواصل مع شركات الأدوية لمعرفة لقاحات كورونا الأنسب

قالت الدكتورة نهى عاصم، مساعد وزيرة الصحة للأبحاث، إن الدولة تضع ملف فيروس كورونا على قمة أولوياتها، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير لقاحات فيروس كورونا لجميع فئات الشعب المصري.

عاصم: توقعنا الموجة الثانية ولم يحدث تحور جيني للفيروس

وأضافت "عاصم"، في تصريحات خاصة لـ"لوطن"، "حاليا يتم التواصل مع جميع الجهات، ونتواصل مع شركات الأدوية بشكل مباشر لمعرفة النتائج التي تعلن بشأن اللقاحات التي تم الإعلان عن فعاليتها في علاج فيروس كورونا، والتواصل أيضا مع منظمة الصحة العالمية للتأكيد على توفير حصة مصر من اللقاحات وهي 20% من الشعب المصري كله".

وأكدت مساعد وزير الصحة والسكان، أن هناك فئات سيكون لها الأولوية في الحصول علي لقاح وهي اصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والفئة التي تتعرض لخطر الإصابة بالعدوى بشكل مباشر وهي الأطقم الطبية.

وعن التحور الجيني لفيروس كورونا، قالت إن الفيروس لم يحدث له تحور جيني وفقا للدراسات والأبحاث التي تجرى عليه حتى هذه اللحظة، مؤكدة أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا توقعت حدوث موجة ثانية للفيروس ويجب اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان،عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103324 حالة حتى اليوم.