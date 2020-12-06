كورونا يحصد حياة معلمة ويصيب طبيبا بمستشفى المحلة وزوجته بالغربية

كشف مصدر مسؤول في مديرية الصحة بالغربية، عن إصابة الدكتور أشرف حامد استشاري الأمراض الصدرية، ومدير العناية المركزة بمستشفى صدر المحلة، وزوجته بفيروس كورونا المستجد وعزلهم داخل الحجر الصحي بمستشفى صدر المحلة، لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر، طلب عدم ذكر اسمه، أن الموت غيب إيمان سليمان شخبة معلمة التربية الفنية بمدرسة ميت عساس التابعة لإدارة سمنود التعليمية، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد دخل الحجر الصحي بمستشفى العزل وتم تغسيلها وتكفينها ودفنها بمقابر الأسرة بمعرفة الطب الوقائي، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية، داخل العناية المركزة.

في وقت سابق، كشف مصدر مسؤول في مديرية الصحة بالغربية، وفاة مديرة مدرسة بإدارة زفتى التعليمية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وزوجها المعلم في نفس المدرسة.

وأشار المصدر، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن مديرة المدرسة في قرية السملاوية، ظهر عليها وزوجها أعراض المرض، وعزلا وتدهورت حالتهما الصحية، ولفظا أنفاسهما الأخيرة، وغسلا وكفنا وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وسجلت مؤخرا مديريات الصحة ومستشفيات العزل 5 وفيات بين الأطقم الطبية، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، في محافظات دمياط والبحيرة والغربية والمنوفية، كان آخرهم الدكتور محمد وهبة، استشاري ورئيس قسم العلاج الطبيعي والروماتيزم في مستشفى فارسكور بالمحافظة الأولى، والدكتورة سلوى عبدالهادي، أخصائية جراحة الأوعية الدموية بمستشفى كفر الدوار العام.

ونعت إدارة مستشفى كفر الدوار العام، المخصص لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة البحيرة، الدكتور سلوى عبدالهادي، التي وافتها المنية متأثرة بإصابتها بالفيروس المستجد.

وأكدت أسرة الطبيبة الراحلة، أنها دخلت الحجر المنزلي قبل أسبوع، إلا أن حالتها الصحية تدهورت بشكل سريع، حتى توفيت.

وقالت مصادر طبية بمستشفى كفر الدوار العام، إن الفقيدة كانت ضمن الفريق الطبي الذي عمل بمستشفى العزل خلال الفوج الماضي، وأصيبت عقب خروجها من المستشفى، وتبين إصابتها بالفيروس بعد إجراء الفحوصات اللازمة