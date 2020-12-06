تطعيم الملكة إليزابيث والأمير فيليب بلقاح "فايزر" ضد كورونا

تتلقّى ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، خلال الأسابيع المقبلة، لقاح "فايزر-بيونتك" الذي حصل على الضوء الأخضر من السلطات الصحّية البريطانية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، مساء أمس السبت، أنّ الملكة البالغة من العمر 94 عامًا، وزوجها الأمير فيليب "99 عامًا" سيجري تطعيمهما على أساس الأولوية نظرًا للعمر وليس بموجب معاملة تفضيلية.

وأوضحت الصحيفة، أنّ هذين العضوين الأكبر سنًا في العائلة المالكة سيتلقّيان هذا التطعيم بشكل علنيّ من أجل "تشجيع أكبر عدد ممكن من الناس على تلقّيه"، في وقتٍ تخشى السلطات من أنّ النشطاء المناهضين للّقاح سيُثيرون الشكوك حوله بين السكّان.

وأعطت بريطانيا الضوء الأخضر للقاح فيروس كورونا المستجد الذي طوّرته فايزر-بيونتيك، وذلك استعدادا لحملة تطعيم ستبدأ بكبار السن والأشخاص الذين يُعتبرون الأكثر ضعفا.

وردًّا على سؤال وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، لم يُدل قصر باكنجهام بتعليق على الفور.

وأشارت صحيفة "ديلي ميرور"، إلى أنّ العديد من المشاهير في المملكة المتّحدة التزموا بتلقّي اللقاح بشكل علني من أجل دعم حملة التطعيم هذه.