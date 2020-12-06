تجهيز وحدات محلية ومراكز الشباب لصرف منحة العمالة اليومية بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تخصيص جميع الوحدات المحلية القروية بمراكز ومدن المحافظة، وكذا 8 مراكز شباب، كمنافذ لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي المنتشرة في المحافظة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عُقد مساء أمس، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري الإدارات، ورؤساء المدن.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنّ المراكز التي تم تجهيزها هي (مركز شباب قحافة بمدينة الفيوم، ومركز شباب مدينة سنورس (الساحة الشعبية)، ومركز شباب دار السلام بطامية، ومركز شباب طبهار بابشواي، ومركز شباب مدينة اطسا، ومركز شباب قلهانه، ومركز شباب دفنو، ومركز شباب جردو بمركز اطسا)، فضلاً عن جميع الوحدات المحلية القروية بالمحافظة، لتلافي أي معوقات أو ازدحام قد يظهر أثناء عملية الصرف، مشيراً إلى مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المترددين على تلك المنافذ.

وأضاف المحافظ أنه سيتم الصرف من المنافذ الجديدة، بالإضافة إلى 102 مقر بريدي، و50 فرعا لبنك التنمية والائتمان الزراعي على مستوى المحافظة، اعتباراً من اليوم الأحد للمستحقين الذين استلموا رسائل نصية على هواتفهم تفيد بالتوجه للصرف.

وشدد محافظ الفيوم خلال الاجتماع على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التي قررتها الدولة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، مناشداً المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار العدوى بالفيروس.

خلال الاجتماع، وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالتنسيق بين هيئة البريد ومديريتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والبنك الزراعي والقوى العاملة ورؤساء المدن، والتعاون فيما بينهم لتسهيل إجراءات صرف منحة العمالة الغير منتظمة بالمحافظة، تنفيذاً لمبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتخفيف العبء عن قطاع العمالة غير المنتظمة.

وأكد محافظ الفيوم على جميع رؤساء المراكز والمدن باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة ومنها مراعاة عدم حدوث أي تزاحم أو تكدس، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وكذا التوعية في وسائل التواصل المختلفة، والتنبية بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد ان تصل للمستحق رسالة نصية على رقم تليفون المستحق، والمحدد بها اليوم المخصص للصرف من أقرب مكتب بريد / فرع لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، وتجهيز أماكن مناسبة للانتظار، مع مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى بالأمراض.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات والمجتمع المدني، بتخصيص مجموعات شبابية لتنظيم المواطنين خلال عملية الصرف، وتنظيم حركة الدخول والخروج، وتخصيص أماكن للاستعلام، لتخفيف تزاحم المواطنين، وكذا مراعاة الإجراءات الوقائية، مشدداً على ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الأجهزة التنفيذية.