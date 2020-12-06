وعدها بالزواج.. إحالة أوراق متهم بهتك عرض طفلة في كفر الشيخ للمفتي

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار علاء الدين عبده، وعضوية المستشارين سامح جورج، وأحمد طاهر، بإحالة أوراق متهم بخطف طفلة وهتك عرضها للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

كما حددت المحكمة جلسة 5 يناير المقبل لنظر الدعوى، وأمرت بضبط وإحضار المتهم وحبسه.

وتعود الواقعة إلى هذا العام حيق أقدم المتهم "أحمد.خ.ع"، 20 عاما، نجار، ومقيم بمنطقة القنطرة البيضاء في كفر الشيخ، على خطف طفلة وهتك عرضها بعيدا عن ذويها بعدما وعدها بالزواج.

وتبين من أمر إحالة القضية للجنايات أنه في غضون عام 2020 خطف المتهم المجني عليها "منار..ح.م"، وأوهمها بالزواج منها واصطحبها إلى لمكان بعيد عن ذويها، وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى بنفس المكان، حيث هتك عرضها وهي طفلة لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها، وذلك تحت التهديد وباستعمال القوة، حيث حصر عنها ملابسها وهتك عرضها .