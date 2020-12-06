كيف تضع إعلانك على ظهر فاتورة الكهرباء بتكلفة تبدأ من 4 قروش؟

تتيح شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء إمكانية وضع إعلانك على ظهر فاتورة الكهرباء، إذ يمكن للمُعلن أن يحقق المزيد من الاستفادة، خاصة وأنّ فاتورة الكهرباء تدخل كل المنازل تقريبًا، حيث سيتم استخدام الفاتورة في الدعاية والإعلان.

مميزات الإعلان على ظهر فاتورة الكهرباء

1. يصل إعلانك إلى أكثر من 5 ملايين مشترك "عميل"، وذلك من خلال الطبع المباشر على ظهر إيصال الكهرباء الشهري.

2. لأول مرة يصل إعلانك لهذا العدد في المرة الواحدة.

3. الإعلان مع محصل الكهرباء يكون بشكل لائق ويضمن وصوله إلى العميل ولا يترك على الأرض.

4. يمكنك تحديد أي مكان في النطاق الجغرافي لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وتضمن توزيع إعلانك وأنت في مكانك.

5. توفر الشركة مساحات مختلفة تناسب كل الميزانيات والإمكانيات الإعلانية.

6. ضمان وجود الإعلان بفاتورة الكهرباء مدة لا تقل عن 3 أشهر.

7. تعاقد مباشر مع الشركة دون وسطاء أو وكلاء.

8. السهولة في إجراءات التعاقد.

9. تعاقدك للإعلان مع شركة الكهرباء يمنحك مصداقية لدى العملاء.

10. يمكنك الحصول على خصم مميز للعقود الممتدة.

11. تضمن الشركة حقوق المعلن كاملة.

كما يمكن للمعلن أن يلجأ إلى الفلاير الذي يتم توزيعه على العملاء بالمنازل ويكون مُرفقًا بفاتورة الكهرباء.

ويتراوح سعر الإعلان على الفاتورة الواحدة بين 4 قروش و20 قرشا تبعًا للمساحة والمدة المطلوبة للإعلان، كما يمكن للمعلن أن يختار عدد محدد من فواتير الشركة، خاصة وأن عدد فواتير الشركة يصل إلى أكثر من 5 ملايين مشترك.

وتضم شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المناطق الآتية:

أحياء "عابدين، غرب القاهرة، وسط القاهرة، منشية ناصر، الموسكي، التبين، حلوان، 15 مايو، المعادي، البساتين ودار السلام، السيدة زينب، مصر القديمة، الخليفة والمقطم، الجيزة العجوزة، الدقي، الهرم، بولاق، العمرانية، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، مراكز ريف الجيزة".